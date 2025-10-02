Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 Xây dựng Quân đội tinh nhuệ, hiện đại sớm hơn một nhiệm kỳ

TPO - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục thực hiện nội dung làm việc theo chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



Chương trình ngày làm việc thứ ba gồm các nội dung: Đại hội thảo luận; kết luận phần thảo luận dự thảo các văn kiện của Trung ương; ra mắt đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thông qua Nghị quyết Đại hội; bế mạc Đại hội.

Theo Bộ Quốc phòng, sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển” và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương.

Đại hội đã bầu 48 đại biểu (trong đó có 45 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết) cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong Quân đội, đại diện hơn 27 vạn đảng viên của Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, các đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp tình hình quốc tế và trong nước.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại phiên bế mạc.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định.

Đại hội giao Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội; cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân, dân quân tự vệ cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại phiên bế mạc.

﻿ Biểu quyết tại phiên bế mạc Đại hội.