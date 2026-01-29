Khởi động dự án 102,5 triệu USD ở Tây Nguyên - Nam Trung Bộ

TPO - 102,5 triệu USD là nguồn vốn rót vào khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ nhằm bảo vệ rừng, giảm phát thải và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng nông thôn.

Ngày 29/1, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tổ chức Hội nghị khởi động Dự án Giảm thiểu khí thải tại Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (RECAF).

Dự án có tổng vốn 102,5 triệu USD, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, triển khai tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế nông thôn ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, với sự tài trợ của IFAD và GCF.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, song điều này cũng góp phần làm gia tăng đáng kể lượng phát thải khí nhà kính - từ 0,79 tấn CO₂/người vào năm 2000 lên 3,81 tấn vào năm 2018.

Tại Tây Nguyên, tình trạng mất rừng làm gia tăng rủi ro khí hậu, suy giảm độ phì nhiêu đất và đe dọa năng suất nông nghiệp. Trong đó, Đắk Lắk - vùng cà phê trọng điểm của cả nước, là địa phương đặc biệt dễ bị tổn thương trước các áp lực môi trường.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho hay: Địa phương có gần 780.775 ha rừng và đất lâm nghiệp. Độ che phủ 41,32%, nhưng chất lượng rừng nhiều nơi suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái và sinh kế người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, RECAF không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính mà còn góp phần quản lý rừng bền vững, giảm phát thải và thúc đẩy sinh kế xanh.

Theo ông Frew Behabtu - Quyền Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam, các giải pháp của IFAD lấy nông dân và cộng đồng phụ thuộc vào rừng làm trung tâm, nhằm tăng khả năng chống chịu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo sinh kế bền vững. Dự án ưu tiên những nhóm chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu: Phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu trao đổi tại chương trình.

Ông Frederic Wiltmann - Trưởng khu vực Đông Nam Á, đại diện GCF cho hay, khoản đầu tư trên thể hiện cam kết của GCF đối với quyền làm chủ của quốc gia và các quan hệ đối tác hiệu quả, qua đó mang lại những lợi ích môi trường và kinh tế - xã hội đáng kể cho cộng đồng.

Theo Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại - Bộ Tài chính, việc kết hợp hiệu quả giữa vốn vay ưu đãi của IFAD và viện trợ không hoàn lại của GCF thể hiện cách tiếp cận tài chính phát triển hiện đại, giúp duy trì tính ưu đãi của nguồn vốn, giảm áp lực ngân sách, đồng thời tối đa hóa tác động phát triển tại các địa bàn khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính chia sẻ.

Trong 6 năm, dự án RECAF dự kiến giảm khoảng 6,68 triệu tấn CO₂ tương đương, chuyển đổi 145.000 ha đất lâm nghiệp sang nông lâm kết hợp bền vững, bảo vệ 500.000 ha rừng tự nhiên và mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 420.000 người dân, góp phần nâng cao sinh kế và thực hiện các cam kết khí hậu quốc gia.