Bộ trưởng Công an quyết định mức tiền thưởng trong công tác phòng, chống tội phạm

Luân Dũng
TPO - Đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, mức tiền thưởng cụ thể sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, tối đa đối với cá nhân là 20.000.000 đồng và với tập thể là 50.000.000 đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 07/2026 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Đây là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, công tác xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Quỹ phòng, chống tội phạm ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành. Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, quản lý, điều hành hoặc ủy quyền quản lý, điều hành.

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Theo Quyết định, Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, tối đa đối với cá nhân là 20.000.000 đồng/người/lần thưởng và tối đa đối với tập thể là 50.000.000 đồng/tập thể/lần thưởng.

Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản, gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng.

Mức hỗ trợ tiền đền bù thiệt hại về tài sản cụ thể đối với người bị thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên (trừ trường hợp được giải quyết theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự…) do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 50.000.000 đồng/tài sản/lần đền bù.

Bên cạnh đó, mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với người bị thiệt hại về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 20.000.000 đồng/người/lần trợ cấp.

Mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 100.000.000 đồng/người chết/lần trợ cấp…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2026; bãi bỏ Quyết định số 04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Luân Dũng
