Du lịch Phú Quốc bội thu dịp Tết

TPO - Kiên Giang đón gần 472.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên Đán 2025, thu từ du lịch đạt hơn 1.880 tỷ đồng, trong đó riêng Phú Quốc chiếm hơn 1 nửa. Còn tại An Giang, lượng khách du lịch dịp Tết cũng tăng.

Ngày 2/2, ngành du lịch Kiên Giang và An Giang đã công bố các số liệu về du lịch dịp Tết Nguyên đán 2025 (từ 25/1 đến 2/2).

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2025, tỉnh đã đón gần 472.000 lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt hơn 76.000 lượt. Ước doanh thu du lịch của tỉnh dịp này hơn 1.880 tỷ đồng, tăng 49,5% so với năm 2024.

Trong đó, TP. Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, đón gần 282.000 lượt khách, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 108.066 lượt khách lưu trú, tăng 35% so với cùng kỳ.

Dịp Tết này, công tác quản lý các hoạt động du lịch, dịch vụ tiếp tục được đánh giá bảo đảm, giá niêm yết giá rõ ràng, đảm bảo an toàn phòng cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự tại các khu vui chơi giải trí.

Những sự kiện đặc sắc như các chương trình nghệ thuật "Symphony of the Sea", "Awaken Sea", "Dear Vietnam" cùng các hoạt động biểu diễn tại Phú Quốc và U Minh Thượng đã mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách. Các hoạt động pháo hoa và lễ hội đón giao thừa tại Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và Tân Hiệp cũng thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Trong năm 2025, ngành du lịch Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá quốc tế, tổ chức các chuyến khảo sát du lịch (famtrip, presstrip) và tăng cường truyền thông qua nền tảng số. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý du lịch, cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm thu hút du khách, với mục tiêu đón 10,65 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế, và tổng thu từ du lịch đạt 28.000 tỷ đồng.

An Giang đón hơn 771.000 lượt khách dịp Tết

Cùng trong dịp Tết Nguyên đán 2025, tỉnh An Giang cũng đón gần 771.000 lượt khách, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 7.239 lượt, tăng 11%, trong đó có 1.564 lượt khách quốc tế, tăng 379 lượt so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lượng khách đông trong một thời gian ngắn đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại khu vực quốc lộ 91 giao với tuyến tránh thành phố Long Xuyên, ảnh hưởng đến việc di chuyển của du khách.

Trong kỳ nghỉ Tết, các khu du lịch của An Giang đã tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các doanh nghiệp du lịch cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi vé để kích cầu.