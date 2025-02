Du lịch Khánh Hòa bội thu, du khách đến Huế tăng mạnh dịp Tết

TPO - Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Khánh Hòa đã đón 825.195 lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, doanh thu du lịch đạt trên 1,2 nghìn tỷ đồng.

Ngày 1/2, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, từ ngày 28/1/2025 đến ngày 1/2/2025 (tức từ 29 Âm lịch đến mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025), địa phương đã đón 825.195 lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, tăng 130,67% so với cùng kỳ, công suất buồng phòng bình quân đạt 83,35%, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1,2 nghìn tỷ đồng.

Từ 25/1/2025 đến ngày 2/2/2025 (tức từ 26 Âm lịch đến Mùng 5 Tết), có khoảng 1.159 chuyến bay cất và hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, tăng khoảng 8%. Trong đó, nội địa có 377 lượt cất và hạ cánh, quốc tế có 782 lượt cất và hạ cánh, tăng khoảng 12%.

Đối với đường sắt, trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 28/01 đến 31/01 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Nha Trang… và ngược lại để phục vụ hành khách đi du xuân.

Theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, so với dịp Tết năm trước, năm nay nhu cầu đi lại của người dân tăng khoảng 20%. Những ngày thường chỉ có 6 đôi tàu chạy qua ga Nha Trang nhưng trong dịp Tết Ất Tỵ, ngành đường sắt tăng cường lên 15 đôi.

Ngoài ra, đường bộ cao tốc thông suốt từ TP.HCM đi Nha Trang, khách du lịch các tỉnh phía Nam đi bằng đường bộ đến Khánh Hòa rất thuận lợi.

Trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Khánh Hòa có nhiều sự kiện lớn phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường 2/4 như: Chương trình ca múa nhạc thời trang đặc biệt “Mừng Đảng – Mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút vào thời khắc giao thừa để đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng Đảng – mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Để phục vụ khách chu đáo, các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đẹp, không gian xanh đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 - 5 sao và các điểm du lịch đã chủ động trang trí và tập trung tổ chức các sự kiện, chương trình “Đêm Gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm các hoạt động như: Tiệc buffet đón năm mới Giáp Thìn 2024, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, ông đồ tặng chữ thư pháp, giảm giá dịch vụ, ẩm thực, chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian, chương trình rút thăm trúng thưởng để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Du khách đến Huế tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán

Ngày 1/2, thông tin từ Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, trong 7 ngày Tết (từ ngày 25 đến 31/1), lượng khách đến Huế ước đạt 118.614 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 60.170 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 58.444 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 178 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Khách lưu trú ước đạt 50.930 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt 28.552 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 22.378 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ); công suất phòng ước đạt 63%.

Còn tại các khu di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón khoảng 57.534 lượt khách tham quan trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, doanh thu đạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Măng Đen ước tính đạt hơn 71 tỉ đồng dịp Tết Ngày 1/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết, thị trấn Măng Đen đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch trong 8 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ. Theo đó, lượt khách du lịch đến với thị trấn Măng Đen trong Tết Nguyên đán 2025 tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế 250 lượt, còn lại khách nội địa. Công suất phòng đạt trên 95%. Doanh thu hơn 71 tỉ đồng. Theo ông Bùi Viết Hà - Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, hơn 2.000 phòng đã được đặt kín trong 3 ngày Tết Nguyên đán. Tất cả các cơ sở lưu trú, quán ăn, địa điểm du lịch đều trong tình trạng quá tải. Theo bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, khu Du lịch Măng Đen đang xây dựng được thương hiệu là điểm đến “an toàn, thân thiện, mến khách”; có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo; cách phục vụ chu đáo với phương châm lấy khách là trung tâm phục vụ. "Việc Măng Đen phát triển du lịch cũng giúp đồng bào bản địa hưởng lợi thông qua các hoạt động phục vụ du lịch, biểu diễn cồng chiêng, bán đặc sản địa phương", bà Mân nói.