Ứng dụng khoa học công nghệ 'mở đường' cho chăn nuôi - thú y

TPO - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 28/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, ngành chăn nuôi và thú y Việt Nam đã đạt được những thành tựu mang tính bước ngoặt, từng bước tiệm cận trình độ thế giới nhờ làm chủ các ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì phiên hỏi đáp tại Họp báo.

Những tiến bộ vượt bậc trong công tác chọn tạo con giống, tối ưu hóa hệ số chuyển đổi thức ăn và tốc độ tăng trọng đã giúp năng suất chăn nuôi nội địa hiện không còn thua kém các quốc gia tiên tiến. Trong giai đoạn vừa qua, ngành luôn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng từ 4,5% đến 5,93%, không chỉ bảo đảm an ninh thực phẩm cho khoảng 100 triệu dân và 20 triệu lượt khách du lịch mỗi năm mà còn tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho xuất khẩu.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm mạnh từ mức 70% xuống còn khoảng 50%, cho thấy xu hướng tái cơ cấu ngành gắn với quy mô lớn và an toàn sinh học đang đi đúng hướng.

Những kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột của ngành chăn nuôi và thú y trong việc bảo đảm an ninh thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng đổi mới sáng tạo, mở rộng quy mô sản xuất và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh nhằm tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, hội nghị quốc gia lần này là dấu mốc chưa từng có để định vị lại ngành chăn nuôi - thú y. Không dừng lại ở việc kiểm kê các kết quả nghiên cứu, sự kiện mang sứ mệnh thiết lập "đường ray" phát triển giai đoạn 2026–2030, gắn chặt với yêu cầu đổi mới sáng tạo và số hóa toàn diện.

Hiện nay, chăn nuôi và thú y đóng góp tới 28% giá trị toàn ngành nông nghiệp nhưng cũng đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ dịch bệnh, an toàn thực phẩm đến áp lực môi trường. Việc tổ chức hội nghị chính là hành động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo đột phá thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hội nghị sẽ diễn ra phiên toàn thể và 6 phiên chuyên đề chuyên sâu tập trung vào các đối tượng vật nuôi chủ lực cũng như các vấn đề "nóng" về công nghệ vaccine, kháng kháng sinh và an toàn thực phẩm. Song song đó, khu triển lãm khoa học công nghệ với sự góp mặt của các tập đoàn lớn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối trực tiếp giữa các viện nghiên cứu và thị trường.

Ông Long khẳng định, hội nghị hướng tới giá trị thực tiễn cao nhất thông qua việc đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, định hướng các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm để xây dựng một ngành chăn nuôi hiện đại, an toàn và thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.