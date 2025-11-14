Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tuổi trẻ Nghệ An tiên phong, bản lĩnh phát triển xây dựng quê hương giàu mạnh

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, tuổi trẻ Nghệ An đã thực sự chứng minh được vai trò là “cánh tay đắc lực”, là “đội dự bị tin cậy” của Đảng”.

Sáng 14/11, tại Nhà văn hóa Lao động Nghệ An đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 355 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, Đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn - ngày hội của trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ.

Tuổi trẻ Nghệ An là "cánh tay đắc lực", “đội dự bị tin cậy” của Đảng

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng, đầy nhiệt huyết, đáng trân trọng của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh.

“Chúng ta vui mừng nhận thấy sự tiến bộ, phát triển mạnh mẽ của tổ chức Đoàn cũng như đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Các bạn đã thực sự chứng minh được vai trò là “cánh tay đắc lực”, là “đội dự bị tin cậy” của Đảng”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nói.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Nghệ An được triển khai sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội và phù hợp hơn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nhiều chương trình, công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An.

Đặc biệt, công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần quan trọng trong rèn luyện thế hệ trẻ. Trong nhiệm kỳ có 18 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng kết nạp là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành, vững vàng của lớp thanh niên thời kỳ mới.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng trên quê hương Xô Viết anh hùng

Những hành động cụ thể, những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đó đã khẳng định: Dù ở bất cứ nơi đâu, trên bất kỳ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Nghệ An luôn là lực lượng tiên phong, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tiếp nối xứng đáng mạch nguồn cách mạng trên quê hương Xô Viết anh hùng.

Tuổi trẻ Nghệ An là “cánh tay đắc lực”, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, có tính khả thi cao để khắc phục triệt để những hạn chế, tạo bước chuyển rõ nét, nhanh hơn trong nhiệm kỳ tới, để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Để hiện thực hóa khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Nguyễn Khắc Thận mong muốn tổ chức đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà phải tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng trí tuệ của mỗi đoàn viên thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng định hướng 5 vấn đề trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, tập trung thực hiện. Cụ thể, tổ chức Đoàn các cấp cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng; Sứ mệnh bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, phát huy "chất Nghệ" và đi đầu trong chấn hưng văn hóa trên quê hương Bác Hồ; Đoàn thanh niên phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, sáng tạo, đi đầu trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức đoàn các cấp phải thực sự là người bạn lớn, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Các đoàn viên thanh niên ưu tú tham dự Đại hội.

Đoàn thanh niên tỉnh cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số và chủ động, tự tin hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó phải không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và phối hợp, tạo điều kiện để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển; để đoàn viên, thanh niên tự tin, hăng hái tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của T.Ư Đoàn và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng với sự phối hợp của các cấp, ngành và tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An sẽ phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An trong kỷ nguyên phát triển mới của quốc gia, dân tộc”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nói.