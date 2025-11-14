Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An

TPO - Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng và sâu sắc - là diễn đàn thể hiện ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn tỉnh, là nơi để tuổi trẻ Nghệ An khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo phát triển, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An giàu mạnh, văn minh.

Sáng 14/11, tại Nhà văn hóa Lao động Nghệ An đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh Đại hội.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Dự Đại hội về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND - UBND - MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 355 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trước đó, chiều 13/11, Đại hội đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 52 ủy viên và 16 biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX. Anh Nguyễn Mạnh Phong, Hồ Phúc Hải, Lê Đức Sỹ được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX.

Chủ trì Đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Đại hội mang ý nghĩa rất quan trọng và sâu sắc, là diễn đàn thể hiện ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn tỉnh, là nơi để tuổi trẻ Nghệ An khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An giàu mạnh, văn minh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu khai mạc Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đoàn và các cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn được nâng cao. Ba phong trào hành động cách mạng của Đoàn và ba chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng của thanh niên và yêu cầu của xã hội.

355 đoàn viên thanh niên tham dự Đại hội.

“Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ tỉnh nhà, mỗi đại biểu dự Đại hội hãy làm việc với quyết tâm và nỗ lực cao nhất; thực hiện nghiêm túc tập trung dân chủ, trí tuệ, sáng tạo, đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, mang tính khả thi cao và đặc biệt giải quyết được các vấn đề thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới”, chị Nguyễn Thị Phương Thúy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng; Sứ mệnh bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, phát huy "chất Nghệ" và đi đầu trong chấn hưng văn hóa trên quê hương Bác Hồ; Đoàn thanh niên phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, sáng tạo, đi đầu trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức đoàn các cấp phải thực sự là người bạn lớn, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Đoàn thanh niên tỉnh nhà cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số và chủ động, tự tin hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó phải không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, tuổi trẻ Nghệ An thời gian tới cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ; Tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; Tập trung xây dựng thanh niên số hùng mạnh; Mở rộng tập hợp đoàn kết thanh niên; Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2025-2030.