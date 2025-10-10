Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cần Thơ phải thu hút ‘đại bàng’ để cất cánh

TPO - Sáng 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại xã Tân Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Vĩnh Thọ (xã Tân Hòa) bày tỏ sự đồng thuận với 4 “nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân. Cử tri kiến nghị Quốc hội tiếp tục ban hành chính sách phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các cử tri tại xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ. Ảnh: Nhật Huy.

Liên quan chính sách sau sáp nhập đơn vị hành chính, cử tri Lê Thanh Hà (xã Tân Hòa) kiến nghị sớm có hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ sinh kế, việc làm ổn định và chế độ cho lực lượng không chuyên trách.

Cử tri Lê Văn Đẹp (xã Trường Long Tây) nêu vướng mắc khi triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao do hạn chế về vốn, đầu ra và hạ tầng, đề nghị có giải pháp tháo gỡ thực chất.

Ngoài ra, nhiều ý kiến kiến nghị sớm bố trí, sử dụng hiệu quả trụ sở hành chính sau sáp nhập, đầu tư mới và nâng cấp mở rộng một số tuyến đường qua Cần Thơ, khắc phục tình trạng ngập úng, nâng cấp y tế cơ sở để đáp ứng nhu cầu người dân...

Cử tri Đặng Phước Lộc nêu kiến nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Phát biểu trước cử tri Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội tới dự kiến xem xét, thông qua 56 nội dung, trong đó có gần 50 luật. Qua đó nhằm hoàn thiện thể chế sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 3 tháng triển khai sáp nhập, Hậu Giang và Sóc Trăng vào TP. Cần Thơ, tổ chức bộ máy của thành phố đã cơ bản ổn định. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tăng tốc phát triển, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Cần Thơ sớm tháo gỡ khó khăn về nhân sự, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài chính, tư pháp ở cấp xã. Địa phương cần sử dụng hiệu quả trụ sở hành chính sau sắp xếp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

“Cần Thơ muốn phát triển phải thu hút được những "đại bàng" về đầu tư, không thể mãi dừng ở quy mô nhỏ lẻ. Hạ tầng đô thị, dịch vụ, sân golf, khu vui chơi, công trình tầm cỡ phải được quan tâm đúng mức để tạo đột phá”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ chú trọng chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục - y tế cơ sở và siết chặt kỷ luật hành chính. Cần Thơ cũng được kỳ vọng đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý hiệu quả, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Cần Thơ có vị trí chiến lược ở vùng ĐBSCL, có cơ chế đặc thù và tiềm lực. Vấn đề còn lại là hành động quyết liệt, tận dụng cơ hội để ‘cất cánh’.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp không được chủ quan, phải chủ động phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và nước biển dâng, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống người dân vùng ĐBSCL.