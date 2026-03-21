Nam sinh 12 tuổi đạt giải Vàng Cuộc thi vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics

TPO - Xuất phát từ "mê game", Nguyễn Đức Kiên, học sinh lớp 7A (Trường THCS Thanh Xuân) đã nghiêm túc học lập trình và giành giải Vàng bảng B - Tekmonk Coding Olympiad, trong khuôn khổ Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2024 - 2025.

Theo Ban Tổ chức, Tekmonk Coding Olympiad không chỉ là một cuộc thi tranh tài mà còn là môi trường giúp học sinh làm quen và nâng cao năng lực lập trình một cách bài bản.

Ở bảng B, các thí sinh được khuyến khích phát triển các sản phẩm số như trò chơi, phần mềm mô phỏng, ứng dụng học tập hoặc những giải pháp công nghệ phục vụ đời sống.

Tại bảng đấu, Kiên lựa chọn thi cá nhân, sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch và Python. Điều này không chỉ giúp làm chủ các thao tác kỹ thuật cơ bản mà còn tạo điều kiện để hiện thực hóa ý tưởng một cách trực quan, sinh động.

Khoảnh khắc được xướng tên ở hạng mục giải Vàng vốn là đích đến mà nhiều thí sinh mong chờ. Kiên chia sẻ niềm vui xen lẫn hồi hộp khi được lên nhận giải trên sân khấu, trước đông đảo khán giả.

Trong giây phút đặc biệt đó, người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của em là mẹ: “Nếu không nhờ mẹ, có lẽ em không có cơ hội tham gia cuộc thi này”, cậu chia sẻ.

Từ những bước đi ban đầu, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng, không chỉ đưa đón trong quá trình học tập và tham gia cuộc thi, tìm kiếm tài liệu mà còn luôn động viên tinh thần để em giữ vững đam mê và theo đuổi mục tiêu cao nhất.

Nguyễn Đức Kiên đạt giải Vàng bảng B, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2024 - 2025.

“Bén duyên” công nghệ vì mê game

Nam sinh nhỏ tuổi “bén duyên” với công nghệ thông bắt đầu từ một lý do rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ: thích chơi game. “Vì em thích chơi game nên em muốn tìm hiểu cách tạo ra chúng”, cậu bật mí.

Những ngày đầu học lập trình không hề dễ dàng. Kiên thừa nhận bản thân từng gặp nhiều khó khăn do thiếu nền tảng kiến thức. Em chỉ có thể bắt đầu từ những bài tập cơ bản và nhiều lần rơi vào trạng thái bế tắc khi gặp đề khó.

Có những lúc em loay hoay tìm lời giải trong thời gian dài mà vẫn chưa thể tìm ra hướng đi. Tuy vậy, thay vì nản chí, Kiên chọn cách tạm dừng, nghỉ ngơi rồi quay lại với bài toán còn dang dở. Sự kiên nhẫn ấy dần giúp cậu cải thiện kỹ năng và tiến bộ qua từng ngày.

Để trau dồi kỹ năng lập trình Kiên cho biết trước đây từng tham gia các lớp học thêm, nhưng hiện tại chủ yếu là em tự học.

“Em học qua tài liệu sưu tầm và các hướng dẫn trên mạng”, cậu chia sẻ. Việc chủ động tìm kiếm kiến thức giúp Kiên hình thành thói quen tự học, yếu tố quan trọng giúp tiến bộ nhanh trong lĩnh vực công nghệ.

Kiên trì theo đuổi đam mê

Dù dành nhiều thời gian cho đam mê của mình, Kiên vẫn duy trì sự cân bằng với việc học văn hóa trên lớp. Cậu ưu tiên hoàn thành tốt chương trình chính khóa, đồng thời sắp xếp thời gian mỗi ngày để tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về lập trình. Chính sự cân bằng này giúp Kiên phát triển toàn diện mà không bị lệch hướng.

Sau thành tích đạt được, nam sinh lớp 7 không xem đó là đích đến, mà là một dấu mốc trong hành trình dài phía trước. Cậu đặt mục tiêu tiếp tục đào sâu kiến thức, đặc biệt với Python, ngôn ngữ được xem là nền tảng quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở nên quan trọng, mở ra nhiều cơ hội cho học sinh tại Việt Nam khi lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ trong nước.

Kiên chia sẻ: “Với những bạn yêu thích công nghệ, điều cần thiết không chỉ là sự hứng thú ban đầu, mà còn là sự kiên trì theo đuổi đến cùng".

Hành trình phía trước vẫn còn rộng mở, nhưng với niềm đam mê đã được nuôi dưỡng từ sớm, em Nguyễn Đức Kiên sẽ từng bước biến mục tiêu của mình trở thành những sản phẩm thực tế trong tương lai.