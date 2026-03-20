Lưu ý làm bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng

TPO - Theo Ban tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng), năm 2026 các trường quân đội sẽ sử dụng 4 phương thức xét tuyển để tuyển sinh khoảng 5.400 chỉ tiêu. Năm nay, thí sinh có thể đăng ký dự thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức để lấy kết quả xét tuyển.

Chiều 20/3, Ban tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026.

Theo đó, điểm mới là năm nay Bộ Quốc Phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh.

Bài thi Đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường quân đội do Bộ Quốc phòng tổ chức được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018.

Thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các nhóm năng lực cốt lõi: Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù: Lập luận, tư duy logic, tính toán, năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần:

Phần 1: Toán học và xử lí số liệu/Tư duy định lượng.

Phần 2: Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính.

Phần 3: Khoa học hoặc Tiếng Anh. Thí sinh lựa chọn phần thi Khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong đó, phần 1 (bắt buộc) gồm 50 câu hỏi Toán học và Xử lí số liệu với thời gian làm bài 80 phút, thang điểm 50.

Đề gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất và 15 câu hỏi điền đáp án.

Phần 2 (bắt buộc) gồm 50 câu hỏi Văn học – Ngôn ngữ. Thời gian làm bài 55 phút, 50 điểm.

Để có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi.

Phần 3 (tự chọn khoa học hoặc tiếng Anh).

Trong đó, phần khoa học, thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp: Vật lí - Hóa học; Hóa học - Sinh học; Vật lí - Sinh học; Lịch sử - Địa lí.

Mỗi môn trong tổ hợp có 25 câu hỏi, gồm các câu hỏi đơn và từ 1-3 chùm câu hỏi.

Phần tiếng Anh gồm 50 câu hỏi, thực hiện trong 60 phút.

Theo Ban tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc Phòng), thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn.

Đối với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn: Thí sinh lựa chọn một đáp án đúng duy nhất (A, B, C, D) cho mỗi câu hỏi.

Đối với các câu hỏi điền đáp án: nhập đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương, nguyên âm (ví dụ: -1) hoặc phân số tối giản (ví dụ: -3/4); không nhập đơn vị vào ô đáp án.

Thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực trực tuyến trên wwbsite của Bộ Quốc phòng. Thời gian đăng ký dự kiến từ ngày 20/4 đến ngày 10/5.

Ông Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp để xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Lý giải về việc năm nay Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng, theo ông Tâm là nhằm cung cấp dữ liệu cho các trường quân sự có căn cứ tuyển sinh; thống nhất bài thi chung, chủ động nguồn tuyển chất lượng cao. Bên cạnh đó, thí

sinh có thêm bài thi, cơ hội xét tuyển vào các trường quân sự.

4 phương thức tuyển sinh

Năm 2026, các trường Quân đội sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội và ĐHQG Thành phố HCM tổ chức; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Năm 2026, 18 học viện, trường quân sự tuyển 5.200 chỉ tiêu, tăng 900 chỉ tiêu so với năm ngoái; Các trường CĐ tuyển 200 chỉ tiêu.

Lưu ý, thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh.

Thí sinh phải đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự.

Các trường Quân đội chỉ xét tuyển ĐH, CĐ quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và đăng ký nguyện vọng 1 vào trường.

Năm 2026, các trường Quân đội sử dụng các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C02 (Ngữ văn, Toán, Hóa học), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh); D02 (Ngữ văn, Toán, tiếng Nga); D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh) và tổ hợp xét tuyển A0T (Toán, Vật lý, Tin học).