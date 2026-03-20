Đằng sau bài báo Q1 của sinh viên năm thứ ba của Trường Y Hà Nội

TPO - Từng đạt giải Nhì quốc gia môn Hóa học khi học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Trọng Tấn đã có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế nhóm Q1 ngay từ năm thứ ba đại học. Với Tấn, hành trình theo đuổi ngành Y không chỉ là lựa chọn mà còn là những nỗ lực không ngừng.

Bước ngoặt của chàng sinh viên trường Y

Cách đây 3 năm, việc lựa chọn ngành học của Nguyễn Trọng Tấn, lớp Y3, Y đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, ban đầu chịu ảnh hưởng không nhỏ từ gia đình.

Những năm học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, với thành tích nổi bật là giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, Tấn dành phần lớn thời gian cho các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Hóa học. Từ nền tảng này, cậu học sinh chuyên Hóa khi ấy từng nghĩ đến các ngành kĩ thuật như một lựa chọn phù hợp.

Nguyễn Trọng Tấn (ngoài cùng bên phải) trong Ban cố vấn ra đề cuộc thi sinh lí học HMUPC năm 2025. Ảnh: NVCC

Nhưng do gia đình có nhiều người theo học, làm việc trong ngành nên Tấn được định hướng theo ngành Y. Bước ngoặt thực sự chỉ đến khi Tấn chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Những giờ học lâm sàng đầu tiên, những lần trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, ngành Y đã dần dần chinh phục Tấn.

"Chỉ khi trực tiếp gặp bệnh nhân, nhìn thấy những khó khăn của họ, mình mới hiểu được cảm giác của người bệnh và trách nhiệm của người thầy thuốc", Tấn chia sẻ.

Những trải nghiệm của ấy không chỉ giúp Tấn hiểu rõ hơn về nghề mà còn khiến cậu dần xác định lại mục tiêu của bản thân. Từ chỗ là một lựa chọn mang tính định hướng gia đình, ngành Y dần trở thành con đường mà Tấn chủ động theo đuổi.

Bí quyết "chia vai" để học

Khối lượng kiến thức lớn, lịch học dày đặc cùng những kì thi liên tiếp là đặc trưng của sinh viên y khoa. Với Tấn, việc tìm ra phương pháp học phù hợp là điều bắt buộc nếu muốn theo kịp chương trình.

Trước đây, mỗi ngày Tấn phải di chuyển quãng đường khoảng 12km từ nhà đến trường, mất hơn 2 giờ trong điều kiện giao thông đông đúc. Quỹ thời gian eo hẹp khiến cậu quyết định chuyển vào ở kí túc xá để tập trung hơn cho việc học.

Một trong những phương pháp học hiệu quả mà Tấn duy trì là học nhóm theo cách "chia vai". Ngay từ đầu mỗi mô đun, cả nhóm sẽ cùng lập kế hoạch học tập chi tiết, phân chia nội dung dựa trên thế mạnh của từng thành viên.

Nguyễn Trọng Tấn thứ hai từ trái sang) với những phút giây thảnh thơi bên bạn học khi lâm sàng tại bệnh viện. Ảnh:NVCC

Ví dụ, với một mô đun gồm 38 bài lí thuyết, mỗi người sẽ phụ trách một phần. Tấn có nhiều ưu thế ở mảng giải phẫu, chẩn đoán hình ảnh, là người phụ trách chính cho những bài đó. Các thành viên còn lại trong nhóm được phân công tương tự.

Đến thời điểm ôn thi, các thành viên trao đổi mảng phụ trách để cả nhóm cùng nắm kiến thức, thông tin, sau đó ôn chéo, giảng chéo cho nhau. Theo Tấn, đây là cách tự học tốt nhất, không chỉ giúp hiểu sâu vấn đề mà còn giảm đáng kể áp lực trước các kì thi, vốn được xem là dày đặc với sinh viên ngành Y.

Dấn thân nghiên cứu khoa học

Tấn sớm tham gia nghiên cứu khoa học. Ngay từ năm thứ ba, cậu cùng giảng viên trong trường thực hiện một số đề tài, trong đó có nghiên cứu liên quan đến mối liên hệ giữa nguyên tố sắt và nguy cơ ung thư dạ dày.

Theo Tấn, từ các dữ liệu ban đầu, nhóm nghiên cứu nhận thấy nguy cơ bệnh có thể tăng lên trong cả hai trường hợp: cơ thể thiếu sắt hoặc thừa sắt. Từ đó, nhóm đưa ra giả thuyết về mối quan hệ dạng chữ U giữa nồng độ sắt và nguy cơ mắc bệnh.

"Nhóm đã xây dựng mô hình dự đoán và tiến hành kiểm chứng bằng nghiên cứu thực nghiệm", Tấn nói.

Công trình sau đó được đăng tải trên một tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1, nhóm các tạp chí có uy tín cao trong lĩnh vực học thuật. Tuy nhiên, hành trình để một bài báo được chấp nhận không hề ngắn.

Quá trình phản biện và chỉnh sửa kéo dài gần một năm, đòi hỏi sự kiên trì và nghiêm túc trong từng chi tiết. "Khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, nhưng khi bài báo được chấp nhận đăng. Đó thực sự là một cảm giác rất đặc biệt", Tấn chia sẻ.

Với Tấn, nghiên cứu khoa học không chỉ là thành tích mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về chuyên môn, đồng thời rèn luyện tư duy phân tích, một yếu tố quan trọng đối với người làm nghề y.

Là sinh viên năm thứ ba, Tấn tự thấy mình vẫn trong quá trình học hỏi và tích lũy. Tuy nhiên, thông qua việc học tập và tham gia nghiên cứu, cậu đã dần xác định rõ hơn định hướng tương lai.

Tấn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tim mạch. Sự quan tâm này không chỉ dừng ở lí thuyết mà còn mở rộng sang các nhánh chuyên sâu như siêu âm tim hay điện sinh lí tim.

“Tim mạch là lĩnh vực khó nhưng rất quan trọng. Khi tham gia nghiên cứu, tôi càng thấy mình muốn theo đuổi lĩnh vực này lâu dài”, Tấn chia sẻ.

Dự kiến, khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 tới, Tấn sẽ tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Pháp, học tập tại Đại học Sorbonne trong lĩnh vực tim mạch. Đây được xem là cơ hội để cậu tiếp cận với môi trường đào tạo quốc tế và mở rộng kiến thức chuyên môn.

Đằng sau hành trình học tập và định hướng nghề nghiệp của Tấn là sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Nếu như ở bậc THPT, sự đồng hành thể hiện qua việc cha mẹ theo sát quá trình học tập, thì khi lên đại học, sự hỗ trợ lại mang tính tinh thần nhiều hơn.

"Bố mẹ không can thiệp quá nhiều vào việc học. Chủ yếu bố mẹ hỏi xem việc học có ổn không, đi viện có gặp khó khăn gì không và đưa ra những lời khuyên từ kinh nghiệm của mình", Tấn cho hay.

Với Tấn, chính sự tin tưởng và những lời động viên ấy là điểm tựa quan trọng để cậu kiên trì theo đuổi con đường y khoa.

Từ một học sinh chuyên Hóa từng yêu thích nhóm ngành kĩ thuật, Nguyễn Trọng Tấn hiện đang từng bước khẳng định mình trên con đường trở thành bác sĩ. Không còn là lựa chọn mang tính định hướng, nghề y với Tấn giờ đây là sự chủ động dấn thân, bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế, được nuôi dưỡng bằng nỗ lực cá nhân và sự đồng hành của gia đình.