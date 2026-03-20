Nhận học bổng từ ngân sách nhà nước: Khi nào được miễn bồi hoàn kinh phí?

TPO - Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo vừa được Chính phủ ban hành đã bổ sung điều khoản đối tượng được xóa, miễn chi phí đào tạo. Điều khoản này vốn không có trong Nghị định hiện hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2026/NĐ-CP (Nghị định 51), có hiệu lực từ ngày 26/3, sửa đổi, bổ sung Nghị định 143 về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Nghị định 51 bổ sung quy định về việc xóa hoặc miễn nghĩa vụ bồi hoàn.

Theo đó, người được tài trợ học bổng có thể được miễn bồi hoàn nếu thuộc một trong ba trường hợp: Lí do sức khỏe không bảo đảm để làm việc; được điều động hoặc luân chuyển công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Trường hợp người đi học đã qua đời, nghĩa vụ bồi hoàn chi phí đào tạo sẽ được xóa.

Sinh viên, giảng viên làm việc tại phòng thí nghiệm. Ảnh:NTCC

Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 143 về bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo. Theo đó, người được ngân sách tài trợ học bổng đi học ở nước ngoài hoặc tham gia các chương trình đào tạo trong nước theo đề án đặt hàng do Thủ tướng phê duyệt, nếu sau khi tốt nghiệp không trở về Việt Nam để chấp hành sự điều động của cơ quan có thẩm quyền thì phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo. Người được cử đi học nếu không chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định cũng phải bồi hoàn chi phí cho Nhà nước.

Quy định tại Nghị định 143 nhằm bảo đảm trách nhiệm của người học đối với nguồn lực ngân sách. Tuy nhiên, Nghị định không có quy định về những trường hợp được xóa, miễn bồi hoàn. Sau hơn 10 năm triển khai, trong thực tiễn áp dụng, quy định đôi khi còn mang tính cứng nhắc, chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố khách quan có thể phát sinh trong quá trình học tập, làm việc cũng như tình trạng sức khỏe của người học.

Nghị định 51 đã chính thức bổ sung đối tượng được xóa, miễn bồi hoàn để phù hợp với tình hình thực tế cũng như giảm áp lực đối với những ứng viên muốn tham gia đăng kí xét duyệt học bổng đào tạo từ ngân sách nhà nước.