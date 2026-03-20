Trường Thiếu sinh quân miền Trung có quy mô như thế nào?

TPO - Ngày 20/3, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Dự kiến tháng 9/2026, nhà trường sẽ khai giảng khóa học đầu tiên.

Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại tổ 4, khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng. Trường được quy hoạch đồng bộ với 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, hệ thống phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên.

Theo định hướng, nhà trường tổ chức giảng dạy chương trình THCS và THPT theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, đồng thời kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật quân nhân.

Đối tượng tuyển sinh học tập, rèn luyện tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung có ý nghĩa quan trọng trong công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho quân đội và đất nước. Đây là mô hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và giáo dục quốc dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường sớm ổn định tổ chức, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bảo đảm khai giảng khóa đầu tiên đúng kế hoạch vào tháng 9.2026; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu nhà trường cần duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện thể chất, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống cho học viên; hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.