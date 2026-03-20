Vì sao Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mua nhà tại KCN Hòa Khánh?

TPO - Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mua nhà xã hội tại KCN Hòa Khánh để xử lý phản ánh và đảm bảo quyền lợi người dân, chờ giải quyết xong thủ tục.

Ngày 20/3, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khối nhà E1, E2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh.

Trước đó, vào ngày 24/2, chủ đầu tư dự án đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này. Ngày 2/3, Sở Xây dựng đã công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khối nhà E1, E2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh.

Một dự án chung cư ở KCN Hòa Khánh.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông báo được ban hành, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã nhận được phản ánh của công dân về việc doanh nghiệp chưa xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người dân. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân và tính minh bạch trong quá trình xét duyệt, Sở Xây dựng Đà Nẵng quyết định tạm dừng hiệu lực Thông báo số 3016/TB-SXD ban hành trước đó.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước (chủ đầu tư) khẩn trương rà soát, giải quyết triệt để các kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc xử lý, Sở Xây dựng sẽ xem xét và thông báo lại về việc tiếp nhận hồ sơ.

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Khánh có quy mô gồm 8 tòa nhà chung cư cao từ 12 - 15 tầng với tổng số gần 2.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội có thu nhập thấp, trong đó ưu tiên cho công nhân các khu công nghiệp ở khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.