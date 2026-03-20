BIM Land và hành trình kiến tạo những điểm đến có bản sắc

Một dự án có thể tạo ra công trình. Nhưng một điểm đến chỉ hình thành khi quy hoạch, sản phẩm và dịch vụ cùng vận hành để tạo nên dòng người, nhịp sống và sức hút bền vững theo thời gian.

Đó cũng là cách BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, phát triển các khu đô thị và quần thể nghỉ dưỡng.

Trình diễn thời trang tại bãi biển trung tâm quảng trường khu đô thị Halong Marina. Nguồn ảnh: BIM Group

Buổi sáng tại Halong Marina, người chạy bộ dọc quảng trường biển, du khách bước ra từ khách sạn, các nhà hàng ven biển bắt đầu đón khách. Nhịp sống ấy không đến từ một vài công trình riêng lẻ, mà là kết quả của quy hoạch, sản phẩm và tiện ích trong một cấu trúc phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh bất động sản du lịch ngày càng phân hóa, ranh giới giữa “dự án” và “điểm đến” trở nên rõ ràng. Nếu dự án tạo ra không gian xây dựng, thì điểm đến là nơi hình thành dòng khách, hoạt động kinh tế và trải nghiệm sống. Hơn hai thập kỷ qua, BIM Land theo đuổi cách tiếp cận phát triển bất động sản như hệ sinh thái vận hành, nơi các yếu tố được kết nối để tạo nên bản sắc riêng.

Phía sau cách tiếp cận đó là triết lý phát triển nhất quán: tạo giá trị vượt thời gian, phát triển hài hòa với thiên nhiên và tôn vinh bản sắc địa phương.

Đến nay, BIM Land đã hiện diện tại nhiều điểm đến lớn từ Bắc vào Nam, với danh mục gồm khu đô thị, tổ hợp thương mại - dịch vụ, khách sạn và khu nghỉ dưỡng do các thương hiệu quốc tế vận hành.

Tại Hạ Long, Halong Marina có quy mô hơn 248 ha, hơn 3 km đường bờ biển, quy tụ cộng đồng hơn 10.000 cư dân và đón lượng lớn du khách mỗi năm. Tại Phú Quốc, Phu Quoc Marina, quần thể nghỉ dưỡng tại Bãi Trường, tập trung nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế, là một trong những tâm điểm đón khách quốc tế của đảo.

Ở Hà Nội, tổ hợp Syrena trên đường Xuân Diệu (Tây Hồ) gồm Fraser Suites Hanoi và trung tâm thương mại Syrena là điểm hẹn của cộng đồng ngoại giao và chuyên gia quốc tế. Tại Lào, tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại tại Vientiane cũng góp phần tạo điểm nhấn đô thị.

Những dự án này cho thấy một hướng tiếp cận nhất quán: giá trị bất động sản không tồn tại riêng lẻ, mà được nuôi dưỡng bởi hệ sinh thái xung quanh.

Tư duy quy hoạch: từ vùng đất đến điểm đến

Một trong những đặc trưng của BIM Land là bắt đầu từ quy hoạch tổng thể.

Tại Halong Marina, khu đô thị được định hình như không gian ven biển tích hợp, nơi khu an cư, khách sạn, quảng trường, bãi tắm, phố đi bộ và hệ thống thương mại – dịch vụ phát triển trong cấu trúc thống nhất. Diện tích không gian xanh và mặt nước khoảng 86 ha, tạo nên cấu trúc đô thị mở hướng ra vịnh.

Trục phố đi bộ thương mại dẫn ra quảng trường biển và bãi tắm tại Halong Marina. Nguồn ảnh: BIM Group

Tại Phu Quoc Marina, các khu resort, khách sạn, beach club và dịch vụ ven biển cũng được quy hoạch đồng bộ, hướng tới hệ sinh thái trải nghiệm liên hoàn.

Điểm đáng chú ý là quy hoạch không chỉ nhằm tối ưu hiệu quả khai thác, mà còn hướng tới cấu trúc sống bền vững hơn. Không gian xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên được xem là giá trị cốt lõi, thay vì chỉ là tiện ích bổ sung.

Theo các chuyên gia, phát triển một khu vực như điểm đến hoàn chỉnh giúp hình thành dòng người ổn định và hoạt động kinh tế - du lịch bền vững, giá trị bất động sản có dư địa gia tăng dài hạn.

Bản hòa phối sản phẩm trong một hệ sinh thái

Chiến lược phát triển điểm đến của BIM Land còn nằm ở sự đa dạng sản phẩm.

Trong các quần thể, nhà ở được đặt trong liên kết với khách sạn, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí, giúp phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách hàng: cư dân, du khách và nhà đầu tư.

Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc. Nguồn ảnh: BIM Group

Tại Phú Quốc, Regent Phu Quoc, khu nghỉ dưỡng do BIM Land phát triển và IHG vận hành, liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời góp mặt trong danh sách 50 Best Discovery. Bên cạnh đó, Phu Quoc Marina còn quy tụ nhiều thương hiệu như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort, Soul Boutique Hotel cùng hệ thống beach club và nhà hàng ven biển.

Tại Hạ Long, hệ sinh thái Halong Marina đang dần hoàn thiện với sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế cùng chuỗi tiện ích đa dạng.

Phía sau “bản hòa phối” là quan niệm phát triển rõ ràng: bất động sản không dừng ở sản phẩm để bán, mà cần đặt trong hệ sinh thái đủ đầy để nuôi dưỡng giá trị sống và khả năng khai thác lâu dài.

Điểm đến có bản sắc

Nếu quy hoạch tạo nên khung xương, thì bản sắc là yếu tố tạo nên cảm xúc nhận diện. BIM Land không phát triển những không gian có thể đặt ở bất cứ đâu, mà giữ lại tinh thần riêng của từng vùng đất.

Tại các điểm đến do BIM Land phát triển, đô thị và du lịch - dịch vụ được tích hợp trong một hệ sinh thái thống nhất. Nguồn ảnh: BIM Group

Trong cách tiếp cận này, kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm dịch vụ trở thành phương tiện kể câu chuyện địa phương. Từ cảm hứng biển đảo tại Phú Quốc đến nhịp sống đô thị ven vịnh ở Hạ Long, các điểm đến được định hình theo hướng vừa hiện đại, vừa gắn với bản sắc bản địa.

Sự kết hợp giữa quy hoạch tổng thể, đa dạng sản phẩm và hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ đang giúp các dự án của BIM Land từng bước hình thành những điểm đến có sức sống lâu dài và dấu ấn riêng.