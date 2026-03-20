Các trường thuộc ĐHQG Hà Nội quy đổi 5.5 IELTS thành 8 điểm tiếng Anh

Hà Linh
TPO - Năm 2026, các trường thành viên ĐHQG Hà Nội có thể sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và áp dụng quy đổi IELTS tối thiểu ở mức 5.5 thành 8 điểm môn tiếng Anh.

Quy chế tuyển sinh của ĐHQG Hà Nội ban hành ngày 20/3 quy định, năm nay các đơn vị đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, không bao gồm xét tuyển thẳng.

Cụ thể gồm: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức; các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; xét tuyển theo kết quả học bạ (chỉ áp dụng tuyển sinh đào tạo thường xuyên); phương thức tuyển sinh riêng như: thi năng khiếu, phỏng vấn kết hợp điểm học bạ/ điểm thi tốt nghiệp.

ĐHQG Hà Nội cũng làm rõ nguyên tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức tuyển sinh, bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh, đồng thời kiểm soát tổng điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển.

Về điều kiện dự tuyển và ngưỡng đầu vào, quy chế mới quy định rõ hơn các tiêu chí tối thiểu đối với từng nhóm ngành, đặc biệt là các lĩnh vực đặc thù như đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe và pháp luật.

Đối với các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn phải đáp ứng yêu cầu về học lực hoặc kết quả học tập tương ứng, qua đó đảm bảo khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và được xét tuyển bình đẳng giữa các phương thức, không phụ thuộc thứ tự ưu tiên (trừ một số trường hợp cụ thể), qua đó tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển.

Quy chế cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin tuyển sinh. Các đơn vị đào tạo phải công bố đầy đủ các nội dung như phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng đầu vào, học phí, chính sách hỗ trợ người học và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; đồng thời duy trì công khai thông tin tối thiểu 4 năm để phục vụ giám sát của xã hội.

Theo ĐHQG Hà Nội, so với trước đây, năm nay quy chế mới linh hoạt hơn trong việc sử dụng các phương thức đánh giá năng lực hiện đại và hội nhập quốc tế.

Việc không phân bổ chỉ tiêu riêng theo từng phương thức xét tuyển (trừ xét tuyển thẳng) cũng là một điểm điều chỉnh quan trọng, nhằm đảm bảo sự công bằng và lựa chọn được thí sinh có năng lực tốt nhất cho từng chương trình đào tạo.

Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ khác và điểm xét môn ngoại ngữ tương ứng do hiệu trưởng đơn vị đào tạo quy định trên cơ sở tương ứng với bảng quy đổi điểm chứng chỉ.

ĐHQG Hà Nội quy định cụ thể mức quy đổi các chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT sang điểm môn tiếng Anh. Trong đó, mức thấp nhất là IELTS 5.5 tương đương 8,0 điểm; 7.5-9.0 IELTS quy đổi tương đương 10 điểm tiếng Anh.

Năm ngoái, 5.5 IELTS được tính tương đương 8,5 điểm tiếng Anh; 7.0 IELTS trở lên được tính thành điểm 10.

Mức quy đổi điểm IELTS, TOEFL iBT
Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được các trường thuộc ĐHQG Hà Nội sử dụng để tuyển sinh
