Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Gửi danh sách hơn 3.000 học sinh vi phạm giao thông đến Sở GD&ĐT Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội và Công an các đơn vị đã phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm, lập danh sách gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

vi-pham-4.jpg
Hình ảnh học sinh điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 27/11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị đã phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm, lập danh sách gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Từ ngày 9/10 đến 15/11, lực lượng CSGT phối hợp với Công an cơ sở và các trường học tổ chức 81 buổi tuyên truyền trực tiếp về an toàn giao thông, với hơn 80.000 học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên tham dự.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát,cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3.130 trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó, học sinh THCS là 216 trường hợp, học sinh THPT là 2.091 trường hợp, khối Giáo dục thường xuyên là 161 trường hợp…

Nhiều trường có số lượng học sinh vi phạm ở mức cao, điển hình như: Trường THPT Đông Kinh (42 trường hợp), Trường THPT Xuân Đỉnh (26 trường hợp), Trường THPT Trần Hưng Đạo (24 trường hợp), Trường THPT Tây Hồ (19 trường hợp), Trường THPT Tạ Quang Bửu (16 trường hợp), Trường THPT Lômônôxốp (15 trường hợp)…

Cơ quan chức năng đánh giá, thời gian qua, tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực. Các hành vi như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… đã giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng được nâng lên, góp phần bảo đảm an toàn cho lứa tuổi học sinh.

Để nâng cao hiệu quả, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho các em.

Thanh Hà
#An toàn giao thông học sinh Hà Nội #Vi phạm luật giao thông học sinh #Chấn chỉnh vi phạm giao thông #Tuyên truyền pháp luật giao thông #Phối hợp công an và trường học #Giảm vi phạm trật tự an toàn #Các trường vi phạm cao #Các hoạt động tuyên truyền giao thông #Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật #Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát

Xem thêm

Cùng chuyên mục