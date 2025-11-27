Gửi danh sách hơn 3.000 học sinh vi phạm giao thông đến Sở GD&ĐT Hà Nội

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội và Công an các đơn vị đã phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm, lập danh sách gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Hình ảnh học sinh điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 27/11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị đã phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm, lập danh sách gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Từ ngày 9/10 đến 15/11, lực lượng CSGT phối hợp với Công an cơ sở và các trường học tổ chức 81 buổi tuyên truyền trực tiếp về an toàn giao thông, với hơn 80.000 học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên tham dự.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát,cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3.130 trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó, học sinh THCS là 216 trường hợp, học sinh THPT là 2.091 trường hợp, khối Giáo dục thường xuyên là 161 trường hợp…

Nhiều trường có số lượng học sinh vi phạm ở mức cao, điển hình như: Trường THPT Đông Kinh (42 trường hợp), Trường THPT Xuân Đỉnh (26 trường hợp), Trường THPT Trần Hưng Đạo (24 trường hợp), Trường THPT Tây Hồ (19 trường hợp), Trường THPT Tạ Quang Bửu (16 trường hợp), Trường THPT Lômônôxốp (15 trường hợp)…

Cơ quan chức năng đánh giá, thời gian qua, tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực. Các hành vi như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… đã giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng được nâng lên, góp phần bảo đảm an toàn cho lứa tuổi học sinh.

Để nâng cao hiệu quả, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho các em.