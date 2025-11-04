Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra bãi gửi xe trường học: Nhiều học sinh mang xe 'tẩu tán' vẫn bị truy tận nơi

Thanh Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi cảnh sát đến trường kiểm tra bãi trông giữ xe học sinh, nhiều em đã nhanh chóng "tẩu tán" đi nơi khác để. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ghi hình, xác định phương tiện và truy tận nơi, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc, lập biên bản xử lý.

a5.jpg
Lực lượng CSGT phối hợp với công an sở tại kiểm tra các bãi xe trong trường học.

Sáng 4/11, sau khi Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh ra quân đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông của học sinh tại các trường học.

Tại Hà Nội, các Đội CSGT đường bộ phối hợp với Công an cấp xã đồng loạt triển khai kiểm tra tại nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố, tập trung vào các khu vực có tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Cụ thể, lực lượng chức năng phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra khu vực bãi gửi xe trong trường và các điểm trông giữ phương tiện của người dân xung quanh cổng trường.

a6.jpg
a7.jpg
Một số em học sinh thấy lực lượng chức năng đã nhanh chóng "tẩu tán" xe khỏi bãi xe.

Ghi nhận tại khu vực trường học trên địa bàn phường Bạch Mai, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường Bạch Mai kiểm tra 3 trường học ở phố Bùi Ngọc Dương.

Đáng chú ý, khi cảnh sát làm việc với nhà trường, một số em học sinh đã nhanh chóng mang xe tại bãi gửi xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Hai Bà Trưng ra ngoài để nhằm tránh bị xử phạt.

a3.jpg
Lực lượng chức năng ghi hình vi phạm và đến tận nơi các em để xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ghi hình các em điều khiển phương tiện và truy tận nơi để xe, mời phụ huynh học sinh đến làm việc, lập biên bản, cũng như tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Em Đ.M.Tr (14 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe BKS cho biết đã lấy xe của bố đi học. "Em biết việc mình không đủ tuổi điều khiển phương tiện là vi phạm. Sau lần này em sẽ rút kinh nghiệm" - Tr. nói.

a4.jpg
Các trường hợp vi phạm bị xử lý để tạo sự răn đe, giáo dục chung.

Còn D.M.Đ (13 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, cho biết chiếc xe trên do bản thân tự đi làm và mua với mục đích đi lại. "Bố mẹ em biết việc em đi xe máy và có nhắc đội mũ bảo hiểm, lắp biển số" - Đ. nói.

Về lý do Đ. thấy lực lượng chức năng thì lấy xe trong bãi gửi xe của trường mang ra ngoài do bản thân "sợ bị xử phạt". Đ. cho biết thêm, biển số xe bị va chạm giao thông nên gãy. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT kiểm tra lại phát hiện biển số để trong cốp xe...

a1.jpg
a2.jpg
Nam học sinh để biển số trong cốp xe.

Trung tá Vương Đình Huỳnh - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, tổ công tác tập trung kiểm tra xe mô tô, xe máy mà lứa tuổi học sinh không được phép điều khiển, đồng thời đánh giá việc sử dụng mũ bảo hiểm có đạt chuẩn theo quy định.

"Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng mời phụ huynh học sinh đến làm việc, thông báo rõ hành vi vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; đồng thời thông báo cho nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục" - trung tá Huỳnh thông tin.

Theo trung tá Huỳnh, ngoài các bãi xe trong trường, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu bãi xe xung quanh trường học ký cam kết không nhận xe của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Song song, các tổ tuần tra, kiểm soát cũng được bố trí tại các tuyến đường có đông học sinh đi lại, khu vực gần trường học trong khung giờ học sinh đi - về, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi sai phần đường - làn đường, đi ngược chiều, rú ga, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng…

Thanh Phong
