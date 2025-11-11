Đà Nẵng chi 377 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức chuyển đổi vị trí

TPO - Chính sách hỗ trợ dành cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí do sắp xếp đơn vị hành chính, với tổng kinh phí 377 tỷ đồng đã được HĐND TP Đà Nẵng thông qua.

Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính, với tổng kinh phí 377 tỷ đồng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh của tỉnh Quảng Nam (trước khi sắp xếp) về công tác tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp là 3.476 người.

Quang cảnh kỳ họp.

Số lượng người lao động tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh của Quảng Nam (trước khi sắp xếp) về công tác tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp là 100 người. Số lượng CBCCVC và người lao động tại các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước) 90 người.

Số lượng CBCCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền trên địa bàn được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp xã từ 1 tháng đến dưới 36 tháng theo Đề án số 1342 ngày 21/8/2025 của UBND TP là 350 người.

Số lượng CBCCVC và người lao động các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố 1.828 người.

Theo đó, Sở Tài chính khái toán tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 377 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ 6 tháng năm 2025 là 120 tỷ đồng do ngân sách thành phố cấp.

Theo quy định của Nghị quyết, đối tượng hưởng chính sách là CBCCVC và người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh có trụ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trước khi sắp xếp) về công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) và ngược lại.

Điều kiện áp dụng, là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân, của vợ (chồng), chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thuộc tài sản công tại nơi đến công tác, có khoảng cách từ nơi ở của mình đến nơi công tác từ 30 km trở lên.

Mức hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng, chi phí thuê nhà ở 4 triệu đồng/người/tháng, chi phí di dời ổn định chỗ ở (hỗ trợ 1 lần) 5 triệu đồng/người...

Trong trường hợp, Trung ương ban hành chính sách hỗ trợ cho CBCCVC và người lao động thuộc các bộ, ngành Trung ương quản lý thì không áp dụng chính sách hỗ trợ của địa phương.