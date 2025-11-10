Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng nghìn hộ dân Đà Nẵng mất điện sau vụ nổ trụ điện ở khu công nghiệp

Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều tối 10/11, một trụ điện trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) bất ngờ phát nổ, gây mất điện diện rộng tại nhiều khu dân cư và doanh nghiệp trong khu vực.

Chiều tối 10/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực trụ điện đầu đường số 4, gần một công ty trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) khiến hàng nghìn hộ dân và một số doanh nghiệp bị mất điện.

Theo người dân, khoảng 17h40, trụ điện bất ngờ phát nổ, kèm theo lửa và khói. Ngay sau đó, điện tại khu vực tổ dân phố 83 và chợ Thanh Vinh bị cắt hoàn toàn.

trudienchay-780.jpg
Trụ điện trong Khu công nghiệp Hòa Khánh bất ngờ bốc cháy.

Sự cố khiến một số công ty trong Khu Công nghiệp (KCN) Hòa Khánh phải tạm ngừng sản xuất; nhiều quán ăn, cửa hàng dọc tuyến đường Âu Cơ – đoạn qua chung cư Hòa Khánh và chợ Thanh Vinh bị ảnh hưởng, không thể kinh doanh trong giờ cao điểm buổi tối.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khống chế vụ cháy. Cùng thời điểm, nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt để kiểm tra, khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho khu vực bị ảnh hưởng.

trudienchat-8904.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt để khống chế đám cháy.

Theo Đội Quản lý điện khu vực Liên Chiểu, nguyên nhân ban đầu được xác định do hỏng cầu dao cách ly (thuộc tài sản của khách hàng). Lực lượng điện lực đã tiến hành tách đấu nối phía khách hàng để khôi phục cấp điện cho toàn bộ khu vực vào lúc 19h30. Sau đó, đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố nói trên.

Duy Quốc
#đà nẵng #mất điện #nổ trụ điện #Hòa Khánh #sự cố điện #KCN Hòa Khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục