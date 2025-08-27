Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cháy lớn nhà xưởng ở Đà Nẵng, cột khói bốc cao hàng chục mét

Duy Quốc
TPO - Chiều tối 27/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà xưởng nằm trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Cháy lớn tại nhà xưởng ở Đà Nẵng, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Video: Duy Quốc.

Vào khoảng 17h ngày 27/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

tp-chaynhaxuongdnimg-0922.jpg
Cháy lớn tại nhà xưởng, khói bốc cao hàng trăm mét. Ảnh: Duy Quốc.

Theo thông tin ban đầu, đây là một xưởng gỗ, do bên trong chứa nhiều gỗ, sơn và vật liệu cơ khí nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, sau đó nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

“Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng, khói đen bốc cao ngùn ngụt”, một người dân kể lại.

tp-chaynhaxuongdnimg-0902.jpg
Cháy dữ dội từ bên trong khu nhà xưởng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

tp-chaynhaxuongdnimg-0884.jpg
Nhiều xe PCCC được huy động đến hiện trường.

Tuy nhiên, do hiện trường vụ cháy nằm trong hẻm nên việc tiếp cận gặp khó khăn. Các xe chữa cháy phải dừng cách hiện trường một đoạn xa. Lực lượng chức năng kéo hàng trăm mét đường ống cứu hỏa mới tiếp cận được điểm cháy.

tp-chaynhaxuongdnimg-0910.jpg
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dập lửa.

Công tác cứu hỏa càng thêm vất vả khi bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa, nhiệt độ cao khiến mái tôn liên tục phát nổ.

Đến 18h30, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

