Cần Thơ chi hơn 3.100 tỷ đồng hỗ trợ hơn 3.200 cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp

TPO - Theo Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, đến nay đã giải quyết cho hơn 3.200 cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ thôi việc hưởng chế độ theo Nghị định 178, 67, với tổng kinh phí chi trả hơn 3.100 tỷ đồng. Ngoài ra, Cần Thơ cũng chi ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng cho cán bộ điều chuyển công tác từ các địa phương khác về sau sáp nhập.

Tại họp báo chiều 16/10, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, thông tin về việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập.

Về biên chế năm 2026, mỗi xã, phường sẽ có 32 biên chế cơ bản. Cứ tăng thêm 2.000 dân sẽ được bổ sung thêm biên chế, nhưng tối đa không quá 50 biên chế đối với xã và 70 biên chế đối với phường. Từ năm sau các xã, phường phải thực hiện lộ trình tinh giản theo định mức này.



Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ. Ảnh: Nhật Huy.

Hiện, các xã, phường tại Cần Thơ đang thiếu khoảng 266 công chức chuyên môn. Bà Hạnh cho biết, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cán bộ cấp xã. Trước hết, các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau 3 tháng vận hành để điều chỉnh, bố trí hợp lý trong nội bộ.



Trường hợp không đủ nhân sự, thành phố sẽ xây dựng phương án điều chuyển giữa các xã, phường, bảo đảm mỗi vị trí công việc có ít nhất một người phụ trách. Với những vị trí tiếp tục thiếu, địa phương có thể ký hợp đồng lao động. Cùng với đó, các sở, ngành sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhân lực khi cần thiết.

“Việc phân bổ, sử dụng nguồn nhân lực phải hài hòa để bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Khi xã, phường hoạt động hiệu quả sẽ giảm tải cho các sở, ngành trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nhật Huy.

Liên quan chính sách tinh giản biên chế sau sắp xếp, đến nay TP. Cần Thơ đã giải quyết chế độ cho 3.264 cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ việc theo Nghị định 178, 67, với tổng kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng cho cán bộ, công chức được điều chuyển từ các địa phương khác như Sóc Trăng, Hậu Giang cũ về Cần Thơ làm việc.