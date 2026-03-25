Một đại học trả lương lên tới 120 triệu đồng/tháng cho giáo sư, phó giáo sư

TPO - Đại học Kinh tế TPHCM vừa công bố chính sách thu nhập mới, theo đó lương giáo sư, phó giáo sư tăng thêm 20 triệu đồng, đạt mức 52-120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản thu nhập và thưởng khác.

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) vừa công bố chính sách thu nhập mới dành cho giảng viên cơ hữu, trong đó đáng chú ý là mức lương của giáo sư và phó giáo sư được điều chỉnh tăng đáng kể.

Theo chính sách mới, thu nhập cố định hàng tháng của giáo sư, phó giáo sư tại UEH dao động từ 52 đến 120 triệu đồng, tăng khoảng 20 triệu đồng so với trước đây. Mức này chưa bao gồm thu nhập từ dạy vượt định mức, nghiên cứu khoa học, hoạt động đào tạo khác và thưởng Tết.

Đây cũng là lần đầu UEH công khai mức thu nhập của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư.

Không chỉ tăng lương, nhà trường còn áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Cụ thể, giảng viên mới trúng tuyển có thể nhận hỗ trợ ban đầu từ 150 đến 500 triệu đồng, tùy theo học hàm, học vị (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ). Mức hỗ trợ có thể thay đổi theo thời gian cống hiến và loại hợp đồng, đồng thời cao hơn nếu làm việc tại các phân hiệu ở Vĩnh Long hoặc Nha Trang.

Đối với giảng viên đang công tác, UEH cũng có chính sách thưởng khi đạt được các cột mốc học thuật, như hoàn thành chương trình tiến sĩ hoặc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư, với mức thưởng từ 50 đến 150 triệu đồng.

PGS. TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, cho biết việc điều chỉnh chính sách thu nhập thể hiện chiến lược đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố then chốt quyết định năng lực đào tạo và nghiên cứu. UEH đặt mục tiêu nâng cao vị thế quốc tế, hướng tới lọt top 250 đại học châu Á vào năm 2030.

Trước đó, một số cơ sở giáo dục khác cũng bắt đầu minh bạch thu nhập giảng viên. Chẳng hạn, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) từng công bố mức thu nhập giảng viên trong khoảng 35-85 triệu đồng mỗi tháng trong thông báo tuyển dụng gần đây.

Ngoài các khoản thu nhập trực tiếp, giảng viên còn có thể tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và hợp tác học thuật, qua đó có thêm nguồn hỗ trợ kinh phí và phát triển chuyên môn.