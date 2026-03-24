Thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 phá kỷ lục về điểm thi

Hà Linh
TPO - Sáng nay (24/3), Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm đánh giá tư duy (TSA) đợt 2. Theo đó, thí sinh thủ khoa đạt mức điểm cao kỷ lục 98.98/100.

Thí sinh đạt mức điểm cao nhất của đợt 2 năm 2026 là 98.98/100. Đây cũng là điểm số TSA cao nhất từ khi ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức đến giờ, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại đang có điểm TSA là 98.61 điểm.

Thủ khoa của của đợt 2 năm nay đến từ Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm; 55 thí sinh đạt trên 80 điểm; 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 năm 2026 là 55.44/100.

Thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Top 10 trường THPT có điểm đánh giá tư duy đợt 2 đến từ các trường sau:

Phổ điểm TSA đợt 2

Trước đó, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã công bố kết quả chấm thi Đánh giá tư duy đợt 1. Thủ khoa của đợt 1 năm 2026 đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên với mức điểm cao nhất là 96,10/100.

Có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm; 564 thí sinh đạt trên 70 điểm.

ĐH Bách Khoa Hà Nội Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận Giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên Hệ thống.

Kết quả bài thi Đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026. Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2026 còn 1 đợt thi cuối cùng (đợt 3) sẽ diễn ra vào ngày 16-17/5 tới.

Thời gian mở hệ thống đăng ký là từ 9 giờ ngày 5-15/4.

