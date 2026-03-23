Hà Nội có thêm 6 trường THPT tuyển sinh năm học mới

Hà Linh
TPO - Năm học 2026-2027, Hà Nội có thêm 6 trường THPT công lập và tư thục tuyển sinh hàng nghìn chỉ tiêu vào lớp 10.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học mới, hệ thống trường công lập có thêm 4 trường mới tuyển sinh khoảng 2.400 chỉ tiêu.

Trong đó gồm: Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Trường THPT Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng, (xã Đông Anh), THPT Xuân Khanh (phường Sơn Tây).

Trong đó, Trường THPT Xuân Khanh đã được thành lập nhiều năm nhưng vừa hoàn tất việc xây cơ sở vật chất mới ở địa điểm khác, giúp tăng quy mô tuyển sinh. Sở GD&ĐT ước tính bốn trường sẽ tuyển thêm khoảng 2.400 chỉ tiêu cho năm học mới.

Trường THPT Đỗ Mười là một trong 2 trường công lập được đưa vào tuyển sinh năm học này

Ngoài 4 trường công lập, năm học tới Hà Nội có thêm 2 trường THPT tư thục gồm: Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và Edison (xã An Khánh) sẽ tuyển sinh khoảng 800 chỉ tiêu.

Năm ngoái, Hà Nội hiện có 247 trường THPT bao gồm công lập, tư thục. Trong đó, công lập có: 4 trường THPT chuyên, 119 trường THPT công lập không chuyên và các trường tự chủ tài chính, trường hiệp quản.

Tuy vậy, việc tăng thêm 4 trường công lập, 2 trường tư thục cũng chưa làm “giảm nhiệt” tuyển sinh lớp 10. Bởi năm học này, toàn thành phố có tới 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hệ thống trường công lập bao gồm THPT công lập, GDNN – GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ tuyển khoảng 60% (88.000 chỉ tiêu).

Năm 2025, Hà Nội có 2.310 trường công lập cho 4 cấp gồm: mầm non, tiểu học, THCS và THPT thì bậc phổ thông có ít trường nhất.

Bậc mầm non có khoảng 813 trường, bậc tiểu học có 728 trường, bậc THCS khoảng 650 trường trong khi THPT chỉ có 122 trường (sau khi đã đưa thêm 3 trường vào hoạt động từ năm học 2025-2026).

Hệ thống trường THPT công lập ở bậc THPT tại Hà Nội đang ít nhất so với các bậc học khác. Thiếu trường, lớp do đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Thủ đô được coi là căng thẳng, áp lực nhất cả nước.

