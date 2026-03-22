Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Công an xác minh thông tin nữ sinh ở Thanh Hoá bị đánh hội đồng đến bất tỉnh

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một thiếu nữ mang áo học sinh ở Thanh Hóa bị nhóm ít nhất 3 người khác lao vào đánh hội đồng đến bất tỉnh. Công an sở tại đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi cảnh một thiếu nữ mặc áo học sinh bị nhóm ít nhất 3 cô gái lao vào hành hung.

clip.jpg
Hình ảnh nữ sinh bị đánh giữa đường.

Theo nội dung clip, nhóm 3 cô gái đã lao vào túm tóc, đánh tới tấp vào người một thiếu nữ khác khiến nạn nhân không thể kháng cự. Sự việc chỉ dừng lại khi một trong 3 người tham gia đánh hội đồng lấy mũ bảo hiểm, đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền đường, nằm bất động.

Đáng nói, tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc có nhiều người khác đứng xem, trong đó có 2 nam sinh, nhưng không ai can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 20/3, tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Hóa xác nhận sự việc trên và cho biết, nhóm học sinh tham gia ẩu đả đang học cấp 2 tại xã Hoằng Châu. Hiện công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Hoàng Phúc
#nữ sinh #đánh hội đồng #Thanh Hóa #bất tỉnh #bạo lực học đường #công an

