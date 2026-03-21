Phát động cuộc thi bảo vệ bầu không khí với thanh thiếu nhi cả nước

Nguyễn Hoài
TPO - Cuộc thi hướng tới các giải pháp, sáng kiến cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải, các mô hình sống xanh, tiêu dùng bền vững, hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và các cá nhân, nhóm trẻ trên toàn quốc với giải Nhất trị giá 15 triệu đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 và Khởi động chương trình “Trẻ em và Thanh niên hành động vì Không khí sạch và Tương lai bền vững”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UNICEF Việt Nam khởi động Chương trình “Trẻ em và Thanh niên Hành động vì Không khí sạch và Tương lai bền vững”, nhằm nâng cao vai trò, tiếng nói và sự tham gia thực chất của trẻ em và thanh niên trong hành động vì không khí sạch và phát triển bền vững.

Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của thanh thiếu niên về môi trường, khí hậu và chất lượng không khí; tạo không gian để thanh niên tham gia đối thoại, kết nối và hành động, đặc biệt trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

z7642097476001-cd43a5c4b19e27155ad83d4f11d6dbe0.jpg
Các em học sinh tham dự hoạt động khởi động Chương trình "Trẻ em và thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững" sáng 20/3.

Bên cạnh đó, khuyến khích và lan tỏa các sáng kiến xanh do thanh niên làm chủ, từ ý tưởng đến triển khai thực tiễn, đồng thời hướng đến việc hình thành hệ sinh thái hành động vì môi trường, gắn kết nhà trường - xã hội - tổ chức - doanh nghiệp.

Một trong những hoạt động chính của Chương trình là Cuộc thi: “Sáng tạo trẻ vì bầu không khí trong lành”, tập trung vào các giải pháp, sáng kiến cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải; các mô hình sống xanh, tiêu dùng bền vững và kinh tế tuần hoàn; các sản phẩm truyền thông sáng tạo về môi trường và các ý tưởng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường.

Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và các cá nhân, nhóm trẻ trên toàn quốc.

Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 8 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng và 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức được giải sẽ nhận bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và giấy chứng nhận của UNICEF.

Đại diện đội giành giải nhất của Chung kết cuộc thi cũng sẽ có cơ hội tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới & Tháng hành động Vì môi trường, Ngày Đại dương Thế giới & Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để chia sẻ hành trình tham gia cuộc thi cũng như thông điệp của giới trẻ đến các nhà lãnh đạo.

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng tại các đô thị lớn của Việt Nam. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, mỗi năm có ít nhất 70.000 người Việt tử vong vì các căn bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Tính trung bình cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong vì một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm, gấp đôi tổng số người tử vong ở Việt Nam trong suốt đại dịch COVID-19.

