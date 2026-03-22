Luyện thi THPT và ĐGNL miễn phí cùng DOL THPT

Sau thời gian dài nghiên cứu và phát triển, DOL English vừa ra mắt DOL THPT giúp người học có thể luyện thi tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực (ĐGNL) hoàn toàn miễn phí.

DOL THPT có giao diện thân thiện, dễ dùng với kho hơn 10.000 đề thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL mẫu - Ảnh: V.SAN

Tiên phong “đón đầu” kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

DOL THPT ra đời nhằm hưởng ứng lời kêu gọi Chuyển đổi số Quốc gia cũng như thấu hiểu những bỡ ngỡ của sĩ tử trước lộ trình chuyển đổi sang hình thức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính của Bộ GD&ĐT (dự kiến vào năm 2027). Hệ sinh thái trên kì vọng xóa bỏ mọi rào cản về tài chính và địa lý để bất kỳ học sinh sống ở núi cao, vùng sâu vùng xa hay gia cảnh như thế nào cũng được tiếp cận nguồn tài nguyên ôn thi chất lượng cao, bình đẳng.

DOL THPT là hệ sinh thái luyện thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL với kho dữ liệu 10.000 đề thi, bao phủ toàn diện các môn học (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Anh...). Người dùng có thể luyện từ chuyên đề đến làm thử đề thi thử toàn quốc, các bộ đề minh họa theo sát chuẩn đề của Bộ GD&ĐT, các trường đại học top đầu…

Đặc biệt, đây là dự án giáo dục 100% phi lợi nhuận, được DOL English thiết kế như một “món quà” tri thức dành tặng cho các bạn học sinh THPT trên toàn quốc và tiên phong “đón đầu” kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính của Bộ GD&ĐT.

Miễn phí không đồng nghĩa chất lượng khó đảm bảo. DOL THPT mang đến sản phẩm luyện thi chất lượng cao được biên soạn kĩ lưỡng bởi các cựu học sinh những ngôi trường tốp đầu như Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, á khoa tốt nghiệp Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM, á khoa tốt nghiệp khoa Anh ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)…

NCS Hà Đặng Như Quỳnh và thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa - hai gương mặt 9.0 IELTS, á khoa tốt nghiệp các ngôi trường ĐH tốp đầu… trong ban biên soạn DOL THPT - Ảnh: V.SAN

DOL THPT - hệ sinh thái đề thi với nhiều tính năng ưu việt

Cụ thể, DOL THPT được thiết kế đón đầu xu hướng ra đề mới nhất: Ngân hàng câu hỏi được cập nhật liên tục, bám sát 100% cấu trúc và ma trận kiến thức định hướng mới, giúp học sinh ôn tập đúng trọng tâm. Bên cạnh đó, nền tảng trên còn tạo điều kiện để các sĩ tử thi thử thực chiến (giao diện bài làm được mô phỏng chính xác, giúp các bạn rèn luyện phản xạ và quản lý thời gian hiệu quả dưới áp lực đồng hồ đếm ngược).

DOL THPT “cá nhân hoá” hiệu quả lộ trình ôn tập: Nền tảng ứng dụng công nghệ để theo dõi tiến độ, phân tích rõ ràng điểm mạnh – điểm yếu của từng cá nhân, từ đó tự động gợi ý bài tập lấp lỗ hổng kiến thức để tối ưu hóa điểm số của học viên.

DOL English tin tưởng DOL THPT sẽ trở thành "người bạn đồng hành" đáng tin cậy, góp phần giúp các sĩ tử sớm quen với thao tác kỹ thuật, rèn tâm lý vững vàng, xây dựng chiến lược ôn tập bài bản và tự tin chinh phục “cánh cửa” Đại học mơ ước.

DOL THPT giúp các sĩ tử dù ở bất kì đâu, gia cảnh như thế nào cũng có thể ôn luyện hiệu quả đề thi tốt nghiệp THPT, ĐGNL - Ảnh: V.SAN

“Với DOL THPT, chúng tôi mong muốn không chỉ xây dựng một trang web luyện thi, mà hi vọng góp phần xây dựng một hệ sinh thái công bằng. Ý nghĩa cộng đồng lớn nhất chính là giúp xóa bỏ rào cản về địa lý và chi phí. Dù bạn ở thành phố lớn hay vùng xa, chỉ cần có internet thì bạn có thể ôn kiến thức, luyện đề, thi thử đề THPT, ĐGNL trên máy tính một cách dễ dàng. Nền tảng cũng góp phần giúp người dùng hoàn thiện thêm kỹ năng tư duy logic để giải quyết hiệu quả câu hỏi và tiết kiệm đáng kể thời gian ôn thi của mình” – Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (8.5 IELTS, giáo viên IELTS tại DOL English) chia sẻ.

Còn bạn Trần Đức Tài (thủ khoa duy nhất khối B toàn quốc năm 2025 với điểm số 30/30, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM) nhận định: "Tôi tin nền tảng DOL THPT đóng vai trò ý nghĩa trong việc thu hẹp bất bình đẳng giáo dục khi cung cấp nguồn tài liệu miễn phí hướng tới học sinh ở bất kì nơi nào, hoàn cảnh ra sao... Đồng thời, việc hưởng ứng chuyển đổi số và đón đầu phương thức thi tốt nghiệp THPT mới trên máy tính cũng sẽ giúp sĩ tử lớp 12 có cơ hội tiếp cận và cọ xát, từ đó tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật”.