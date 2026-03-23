14 dự án giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

TPO - Chiều 22/3, Bộ GD&ĐT trao 14 giải nhất, 29 giải nhì, 44 giải ba và 58 giải tư cho các nhóm học sinh xuất sắc tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025-2026.

Cuộc thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chủ trì, Sở GD&ĐT Hà Nội và Đại học Phenikaa tổ chức.

Ban giám khảo đánh giá, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là số lượng đề tài dự thi phong phú, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều đề tài thể hiện tư duy nghiên cứu bài bản, có phương pháp, có số liệu và đối sánh cụ thể. Đặc biệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng gắn kết với thực tiễn đã được thể hiện rõ nét.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết, năm nay có 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực, tăng 30 dự án so với năm học trước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao giải Nhất cho các học sinh

Các dự án thể hiện rõ tư duy nhạy bén của học sinh với những vấn đề mang tính thời đại, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong đó, lĩnh vực công nghệ chiếm áp đảo với 34 dự án phần mềm hệ thống, 32 dự án hệ thống nhúng và 16 dự án robot và máy tính thông minh.

Học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, IoT vào giải quyết các vấn đề bài toán thực tiễn như: giám sát an toàn giao thông, trợ lý học tập ảo, chẩn đoán y tế và nông nghiệp thông minh.

Có tới 19 dự án khoa học vật liệu và 8 dự án kỹ thuật môi trường được các nhóm học sinh nghiên cứu. Nhiều dự án tập trung vào vật liệu phân hủy sinh học từ bã mía, từ vỏ sầu riêng, vỏ hến; xử lý vi nhựa, rác thải, năng lượng xanh… Điều này cho thấy, các em học sinh ở khắp các trường học đã ý thức sâu sắc về phát triển bền vững, trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, có 48 dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Nhiều đề tài nghiên cứu giải quyết các góc khuất của kỷ nguyên số như hiện tượng quá tải trong kỹ thuật số, an toàn mạng, nâng cao sức khỏe tâm lý cho học sinh.

Ban giám khảo đã tuyển chọn được 145 dự án xuất sắc để trao giải nhất, nhì, ba, tư và chọn các dự án xuất sắc để tham gia quốc tế.

Các dự án giành giải Nhì của cuộc thi năm nay.

Theo ông Tài, những kết quả năm nay đã khẳng định cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn góp phần định hướng năng lực nghiên cứu, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được Bộ GD&ĐT tổ chức năm nay là năm thứ 13.

Bộ GD&ĐT cho biết, trong bối cảnh mới, yêu cầu về việc đào tạo nên một thế hệ học sinh có năng lực nghiên cứu, có tư duy đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm.

Năm ngoái, cuộc thi này trao 12 giải Nhất. Tuy nhiên, sau đó, phát hiện 1 dự án của nhóm học sinh đến từ Hưng Yên giống với sản phẩm của chuyên gia nước ngoài. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có quyết định hủy kết quả giải Nhất, thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận đối với dự án.