Hơn 12.000 học sinh THPT miền Tây háo hức khám phá môi trường học tập đa trải nghiệm tại FPTU Big Open Day

Ngày 22/3/2026, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đã tổ chức thành công sự kiện trải nghiệm FPTU Big Open Day, thu hút hơn 12.000 học sinh trung học phổ thông đến từ nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là một trong những hoạt động quy mô lớn nằm trong chuỗi chương trình Big Open Day được triển khai đồng loạt tại 5 cơ sở của Trường Đại học FPT trên toàn quốc, với mục tiêu đồng hành cùng học sinh trong quá trình định hướng nghề nghiệp và lựa chọn môi trường học tập phù hợp.

Tại sự kiện, học sinh có cơ hội tham quan hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, trực tiếp trải nghiệm các phòng chức năng và tham gia vào những lớp học mô phỏng sinh động. Các không gian như studio truyền thông, khu triển lãm thiết kế, khu pha chế cùng hệ thống phòng thực hành của ngành Công nghệ thông tin đã góp phần tái hiện rõ nét phương pháp đào tạo “học thật - làm thật” mà Trường Đại học FPT đang triển khai.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vào từng hoạt động trải nghiệm không chỉ giúp học sinh có cái nhìn cụ thể hơn về các ngành học, mà còn kích thích tư duy sáng tạo và nâng cao khả năng thích nghi trong môi trường số hóa.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, học sinh còn được trực tiếp gặp gỡ đội ngũ giảng viên nhằm tìm hiểu sâu hơn về các ngành đào tạo. Những lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Luật và nhóm ngành Ngôn ngữ được giới thiệu một cách sinh động, kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật và những chia sẻ thực tiễn từ giảng viên. Nhờ đó, học sinh có thêm góc nhìn rõ ràng về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Ngoài ra, khu vực tư vấn tuyển sinh cũng nhận được sự quan tâm lớn từ học sinh và phụ huynh nhờ cung cấp những thông tin mới nhất về phương thức xét tuyển, mức học phí và chính sách học bổng năm 2026. Đặc biệt, các hoạt động tương tác như trò chơi trải nghiệm hay check-in tại photobooth đã góp phần khuấy động không khí sự kiện, mang đến một ngày hội vừa giàu giá trị định hướng vừa đậm tính trải nghiệm cảm xúc cho người tham gia.

Điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động trong ngày là Đại nhạc hội FPTU Fest diễn ra vào buổi tối, thu hút gần 6.000 khán giả tham gia. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân, MONO, Orange, cùng sự góp mặt của Nguyễn Ngọc Kiều Duy - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, tạo nên bầu không khí sôi động, trẻ trung và giàu cảm xúc.

Không dừng lại ở một sân khấu âm nhạc hoành tráng, FPTU Fest còn góp phần hoàn thiện một ngày hội trọn vẹn, nơi học sinh không chỉ được tiếp cận môi trường học tập thực tế mà còn hòa mình vào đời sống sinh viên năng động, sáng tạo và đầy sắc màu tại Trường Đại học FPT.