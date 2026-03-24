Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức kỳ thi độc lập để tuyển sinh

Hà Linh​
TPO - Mỗi thí sinh sẽ phải dự bài thi trên máy tính hoặc trên giấy do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức để lấy kết quả tuyển sinh vào trường năm 2026, theo công bố mới nhất của trường này.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, sẽ tổ chức kỳ thi độc lập vào ngày 16-17/5 tới với 9 môn thi gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận trên máy tính, trên giấy để lấy kết quả tuyển sinh.

Trong đó, môn Ngữ văn thi bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận, 8 môn còn lại trắc nghiệm. Thời gian làm bài môn Toán, Ngữ văn 90 phút và thí sinh thực hiện trên máy tính; các môn còn lại thí sinh thực hiện trên giấy, thời gian 60 phút.

Bài thi mỗi môn thi được đánh giá theo thang điểm 10. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 9 giờ ngày 25/3 đến 17 giờ ngày 15/4. Trong mỗi ca thi, thí sinh chỉ đăng ký dự thi duy nhất 1 môn.

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức bài thi độc lập để tuyển sinh

Kết quả kỳ thi được sử dụng để xét tuyển ĐH vào các trường gồm: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Các môn thi và hình thức thi trong kỳ thi độc lập của trường này

Theo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, đề thi sẽ được đơn vị xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, các câu hỏi gắn với các bối cảnh có ý nghĩa để đo lường các biểu hiện của năng lực.

Năng lực được đánh giá nằm trong các năng lực được hình thành và phát triển qua Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trọng tâm là các năng lực cần thiết để học tập ở bậc đại học.

Nội dung đánh giá nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông cấp THPT trong đó nội dung chủ yếu thuộc lớp 12.

Đối với các môn thi trên máy tính, mỗi ca thi tối đa 750 thí sinh dự thi. Kết quả kỳ thi sẽ được trường này công bố trước ngày 5/6.

Trước đó, ĐH Sư phạm 2 công bố, năm 2026 sẽ sử dụng nhiều phương thức để tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT; xét theo kết quả học bạ; xét theo bài thi đánh giá năng lực của ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh; xét theo kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Đặc biệt, năm nay trường này quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10 thấp nhấp là IELTS 5.5 tương đương 9 điểm; 6.0 IELTS tương đương 9,5 điểm và từ 6.5 IELTS trở lên tương đương 10 điểm.

