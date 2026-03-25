IELTS không chỉ là điểm cộng cho kỳ tuyển sinh

Theo các chuyên gia, nếu chỉ nhìn chứng chỉ ngoại ngữ nói chung và chứng chỉ IELTS nói riêng như "tấm vé" để bước qua cánh cửa đại học, thí sinh có thể đang bỏ lỡ nhiều giá trị lớn hơn mà chứng chỉ này mang lại.

Mang lại nhiều hơn một cơ hội

Nguyễn Huy Phong, sinh viên năm 2 Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐH Quốc gia Hà Nội), thừa nhận bản thân đã nhận ra vai trò của tiếng Anh khá muộn. Khi xét tuyển đại học, Phong sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, chưa có chứng chỉ IELTS. Hiện tại, em đang gấp rút ôn luyện để thi.

"Việc học tập hiện tại của em đòi hỏi rất nhiều tài liệu bằng tiếng Anh. Em thấy tiếc vì nếu học sớm hơn, mình đã có nhiều cơ hội hơn trong học tập, nghiên cứu cũng như tiếp cận các nguồn tri thức mới", Phong chia sẻ.

Đông đảo học sinh sinh viên tham gia Ngày hội IELTS Fair 2026 tại Hà Nội

Tại Ngày hội IELTS Fair 2026 do Hội đồng Anh tổ chức ngày 22/3 tại Hà Nội, bà Nghiêm Bảo Anh, giảng viên ĐH RMIT Việt Nam, cho biết việc sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt ở các trường tốp đầu.

Theo bà Bảo Anh, xu hướng này phản ánh hai chuyển dịch lớn của giáo dục hiện đại. Trước hết là quá trình quốc tế hóa chương trình đào tạo tại các trường đại học, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về năng lực ngoại ngữ của sinh viên. Bên cạnh đó, IELTS dần được công nhận như một thước đo tương đối khách quan và phổ biến để đánh giá năng lực tiếng Anh.

"Đừng nhìn nhận IELTS đơn giản là tấm vé vào đại học. Sau 15 năm giảng dạy, tôi nhận thấy chứng chỉ này giống như một chìa khóa mở ra nhiều cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế", bà Bảo Anh nhấn mạnh.

Các chuyên gia chia sẻ về vai trò của IELTS đối với học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc.

Lợi thế lâu dài

Dành lời khuyên cho thí sinh xét tuyển đại học năm nay, từ thực tế giảng dạy, bà Bảo Anh đưa ra một số khuyến nghị quan trọng cho học sinh có định hướng thi IELTS. Trước hết, thí sinh cần tìm hiểu kỹ cơ chế tuyển sinh của từng trường qua từng năm. Năm 2026, nhiều trường đại học tốp đầu vẫn tiếp tục sử dụng IELTS như một tiêu chí xét tuyển, thường kết hợp với các yếu tố khác như điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (HSA, TSA).

Bên cạnh đó, việc xây dựng lộ trình học tập rõ ràng là yếu tố then chốt. Học sinh cần cân đối giữa việc ôn thi IELTS và các kỳ thi quan trọng khác, tránh tình trạng "dồn lực" vào một mục tiêu mà bỏ quên những yếu tố còn lại.

Một điểm đáng lưu ý, theo bà Bảo Anh, là IELTS nên được xem như một lợi thế chứ không phải yếu tố duy nhất quyết định việc trúng tuyển đại học. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường đại học, đặc biệt ở các chương trình có yếu tố quốc tế, sinh viên có trình độ IELTS từ 6.5 trở lên sẽ có nhiều thuận lợi rõ rệt trong học tập.

"Chứng chỉ IELTS không bao giờ mất đi giá trị. Với trình độ từ 6.5, sinh viên có thể tiếp cận kho tài liệu học thuật phong phú, mở rộng cơ hội nghiên cứu và phát triển bản thân", bà nói.

Về thời điểm học và thi IELTS, bà Bảo Anh cho rằng học sinh nên bắt đầu sớm. Việc xây dựng nền tảng tiếng Anh học thuật với đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết sẽ giúp học sinh có sự chuẩn bị vững vàng khi bước vào giai đoạn ôn thi.

Theo đó, học sinh THPT có thể bắt đầu làm quen với IELTS từ lớp 10 và đặt mục tiêu thi vào học kỳ 2 lớp 11 để giảm áp lực cho năm lớp 12. Quan trọng hơn, việc học cần duy trì đều đặn mỗi ngày thông qua các hoạt động đơn giản như đọc báo, xem phim bằng tiếng Anh, thay vì chạy theo các phương pháp "cấp tốc".

Thí sinh tham gia thi thử IELTS tại Ngày hội IELTS Fair 2026

Trước băn khoăn liệu có thể tự học IELTS hay không, bà Bảo Anh cho rằng điều này hoàn toàn khả thi, nhưng phụ thuộc lớn vào nền tảng sẵn có của người học.

"Nếu học sinh đã có nền tảng tiếng Anh học thuật tương đối tốt, có khả năng đọc hiểu nhiều chủ đề, nghe hiểu hội thoại và giao tiếp linh hoạt, thì việc tự ôn là hoàn toàn có thể", bà phân tích.

Trong trường hợp này, học sinh có thể sử dụng các bộ tài liệu uy tín như Cambridge hoặc IELTS Ready Premium của Hội đồng Anh để luyện tập, làm quen với cấu trúc đề thi và rèn kỹ năng trong điều kiện áp lực thời gian. Đặc biệt, hai kỹ năng đọc và nghe hoàn toàn có thể tự luyện hiệu quả nếu có phương pháp phù hợp và sự kiên trì.

Với hai kỹ năng viết và nói, bà Bảo Anh khuyến nghị học sinh nên có sự hướng dẫn của giáo viên hoặc chuyên gia. Đây là những kỹ năng đòi hỏi sự phản hồi chi tiết, chỉnh sửa cụ thể và định hướng phát triển ý tưởng, điều mà việc tự học thường khó đáp ứng đầy đủ, nhất là với học sinh dưới 18 tuổi.

"Tự ôn IELTS là khả thi, nhưng trước hết cần có một bài đánh giá toàn diện để xác định đúng trình độ. Từ đó mới xây dựng được chiến lược học tập phù hợp, tránh học dàn trải, thiếu định hướng", bà nói thêm.

Ở góc nhìn khác, bà Lê Diệu Linh, Phó Giám đốc Summit Education cho rằng, IELTS không chỉ quan trọng trong xét tuyển đại học trong nước mà còn đóng vai trò then chốt trong hành trình du học và cả quá trình học tập sau này. Theo bà, chứng chỉ này giúp đánh giá nhiều năng lực quan trọng của sinh viên như khả năng phân tích, lập luận và tư duy học thuật.

Trong khi đó, bà Lê An Giang, Phó Quản lý dịch vụ Khách hàng, Ban các chương trình thi Quốc tế của Hội đồng Anh khuyến nghị thí sinh nên tận dụng các nền tảng học trực tuyến và các kỳ thi thử để làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời giảm áp lực tâm lý trước kỳ thi chính thức.

Có thể thấy, trong bối cảnh giáo dục ngày càng hội nhập, IELTS không còn đơn thuần là một chứng chỉ để "điểm danh" trong hồ sơ xét tuyển. Với nhiều học sinh, sinh viên, đây đang trở thành công cụ giúp mở rộng cánh cửa tri thức, nâng cao năng lực học thuật và gia tăng cơ hội phát triển trong môi trường chuyên nghiệp.

IELTS Fair 2026 diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội thu hút hơn 1.200 học sinh, sinh viên và phụ huynh tham dự với nhiều hoạt động tọa đàm, tư vấn, trải nghiệm thi thử IELTS bổ ích. Sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm của Hội đồng Anh trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam bứt phá giới hạn và nắm bắt các cơ hội toàn cầu.