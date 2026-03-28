Liên tiếp trả của rơi, học sinh Bắc Ninh khiến cộng đồng ấm lòng

Nguyễn Thắng
TPO - Không ồn ào, không phô trương, những hành động nhặt được của rơi rồi tìm cách trả lại người mất của học sinh Bắc Ninh đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ tiền mặt đến điện thoại, tất cả đều được trao lại nguyên vẹn – những việc làm nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người “ấm lòng”.

Tại Bắc Ninh, những ngày qua, hình ảnh các em học sinh nhặt được của rơi chủ động tìm người trả lại đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân.

Cụ thể, mới đây trên đường đi học về qua tuyến đường liên thôn Ngọ Phúc đi thôn Ngọ Khổng, xã Xuân Cẩm, ba em Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Minh Hải (SN 2013), học sinh lớp 7A1, Trường THCS Châu Minh, đã nhặt được số tiền 600.000 đồng rơi trên đường.

Không chút do dự, các em đã cùng nhau mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Xuân Cẩm để giao nộp, nhờ lực lượng chức năng tìm người đánh rơi. Hành động nhanh chóng, tự giác của các em khiến nhiều người chứng kiến không khỏi cảm phục.

Học sinh xã Tam Tiến trả lại của rơi cho người bị mất.

Tại xã Tam Tiến, một câu chuyện tương tự tiếp tục được ghi nhận. Em Hoàng Văn Dương (SN 2013), học sinh Trường THCS Tiến Thắng, trong lúc đi học về qua thôn Tiến Bộ đã nhặt được một chiếc điện thoại OPPO.

Ngay sau đó, Dương đã mang chiếc điện thoại đến Công an xã Tam Tiến để bàn giao, với mong muốn sớm tìm lại chủ nhân. Từ thông tin được cung cấp, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng thông báo rộng rãi trên địa bàn, bà Lý Thị Xung (SN 1962, trú thôn Tiến Bộ) đã đến nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Những hành động tuy nhỏ nhưng giàu ý nghĩa của các em học sinh không chỉ thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa nhặt được của rơi trả lại người mất.

