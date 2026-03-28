Khoảnh khắc ‘không nghĩ đến mình’ của nam sinh ĐH Bách khoa khi cứu người trong đám cháy

TPO - Giữa cột khói cuồn cuộn và ngọn lửa dữ dội bùng lên trong căn nhà ở Lĩnh Nam chiều 24/3, Nguyễn Lê Tú - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã lao vào với một suy nghĩ duy nhất: cứu người. Không kịp đắn đo, không nghĩ đến hiểm nguy cận kề, chàng trai trẻ cùng những người xung quanh tạo nên một “chuỗi sinh mệnh” nhằm giành lại sự sống cho 7 người.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên Khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội kể lại giây phút sinh tử cứu người trong đám cháy ở Lĩnh Nam (Hà Nội) xảy ra chiều 24/3: "Lúc đó em mong sao cứu được người, không nghĩ đến tính mạng của mình".

Sau khi cùng người dân, lực lượng cứu hộ cứu thành công 5 phụ nữ và trẻ em thoát khỏi đám cháy an toàn, Nguyễn Lê Tú nhập viện để các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe vì ngạt khói.

Trong những khoảnh khắc sinh tử, con người thường bộc lộ rõ nhất bản chất của mình. Có người chọn lùi lại để bảo toàn an toàn, có người do dự giữa ranh giới sống – chết, nhưng cũng có những người như Nguyễn Lê Tú, bản năng lại hướng về phía người khác. Đó không phải là sự liều lĩnh mù quáng, mà là một dạng dũng cảm rất bản năng, khi lòng trắc ẩn lớn hơn nỗi sợ hãi.

Điều đáng nói, hành động của Tú không phải là câu chuyện của một “người hùng đơn độc”. Giữa biển lửa hôm ấy, sự sống được giữ lại nhờ vào một chuỗi những con người bình thường: người thợ xây, người con rể, lực lượng cứu hộ, và cả những nạn nhân kiên cường tự bảo vệ mình. Mỗi người một hành động, một quyết định, đã tạo nên một “mạng lưới hi vọng” đan xen giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Có lẽ, ý nghĩa sâu xa nhất không nằm ở việc ai là người dũng cảm nhất, mà ở chỗ con người đã không bỏ rơi nhau trong hiểm nguy. Khi đối diện với khói lửa, thứ giúp chúng ta tồn tại không chỉ là kĩ năng hay may mắn, mà còn là sự gắn kết – thứ khiến một cá nhân sẵn sàng chìa tay ra, và một cộng đồng biết cách nắm lấy nhau để vượt qua hoạn nạn.

Từ câu chuyện ấy, có thể thấy rằng, lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao hay phi thường. Đôi khi, đó chỉ là một quyết định rất nhanh trong tích tắc: bước tới thay vì quay lưng. Và chính những quyết định như thế, dù âm thầm, lại góp phần giữ cho xã hội này không trở nên lạnh lẽo trước những biến cố bất ngờ của cuộc sống.

Đến chiều muộn ngày 26/3, nam sinh được xuất viện và về thẳng Đại học Bách Khoa Hà Nội để đón nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” do Trung Ương Đoàn trao tặng.

Giọng vẫn còn run vì xúc động, Tú kể, chiều 24/3, trong lúc đi tập về trên đường Lĩnh Nam, thấy một ngôi nhà cao tầng bị cháy, khói đen bốc lên nghi ngút. Hình dung ngôi nhà có người chưa thoát nạn, trong đầu nam sinh đã nghĩ ra rất nhiều tình huống xấu nên không nghĩ nhiều đến sinh mạng của bản thân, chạy thẳng vào ứng cứu.

Thông thường, mọi người sẽ tiếp cận ngôi nhà từ tầng 1 nhưng khi đến, lửa bùng dữ dội ở tầng 2. Có người lao vào tầng 2 đã bị bỏng nên đành quay ra.

Nghe người dân ở đó hô hoán, có thể chạy sang tòa nhà đang xây dựng bên cạnh để tiếp cận từ mái, Tú lập tức chạy lên. Khi đó, trên mái tôn đã có hai người đàn ông bao gồm anh thợ xây và một anh con rể của chủ nhà đã tìm cách phá mái tôn để cứu người. Tú giữ chặt thang, đỡ được hai ông bà thoát ra từ đám khói sang ngôi nhà bên cạnh an toàn.

Hay tin, trong ngôi nhà cháy vẫn còn phụ nữ và trẻ em, vượt qua nỗi sợ hãi, Tú bám chặt tay vào thang, bò sang tiếp cận ngôi nhà từ mái tôn, tụt xuống hố vừa được phá dỡ để ứng cứu.

“Vừa vào đến tầng 6 ngôi nhà, khói xộc thẳng lên mắt, mũi cay sè, mình ho thốc nên cởi áo để bịt mũi lại. Không gian tối om, mình và anh con rể chủ nhà mò mẫm, tìm nước dội lên đầu cho đỡ nóng đồng thời tìm lối xuống tầng dưới, nơi có người đang ẩn náu. Khi đó, chỉ nghĩ duy nhất một điều, không biết mọi người có thở được không? làm sao cứu được”, Tú nghẹn giọng.

Sau đám cháy, Tú (bên phải) được đưa đến bệnh viện theo dõi sức khỏe

Trong khoảnh khắc hi vọng mong manh, may mắn đội cứu hộ đến kịp có đèn pin, thiết bị tìm kiếm nạn nhân. Tú tiếp tục hỗ trợ nhóm cứu hộ tiếp cận được các em bé và phụ nữ trốn trong nhà tắm, thoát ra ngoài an toàn.

Nam sinh chia sẻ, khoảnh khắc biết tất cả mọi người được cứu sống, em vui đến “run người”. Sau đó, chính anh cũng được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Không dám kể chuyện với gia đình

Sợ bố mẹ biết chuyện sẽ lo lắng phi xe về Thành phố trong đêm, anh lấy hết sức bình tĩnh gọi mẹ và nói dối: “Con bị ngã”. Nhưng rồi, các clip về đám cháy và thông tin sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội dũng cảm cứu người lan trên mạng xã hội, mẹ của Tú được một người dân cho xem đã òa khóc. Từ Hưng Yên, bà lập tức chạy đến bệnh viện tìm con, mừng mừng tủi tủi vì con trai dần hồi phục.

Tú nói: "Những ngày qua, mọi người trên mạng xã hội nói em là “anh hùng” nhưng em xin được khẳng định, em không xứng đáng với tên gọi đó".

Tại bệnh viện, đại diện Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Nguyễn Lê Tú chiều 26/3.

Sinh mạng con người trong đám cháy đang cuồn cuộn khói rất mong manh. Và hành động liều mình xông vào ngôi nhà cháy để cứu thành công nhiều người của nam sinh viên khiến nhiều người xúc động. Nhưng với Tú, cứu được người trong tình huống đó là nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có sự đoàn kết, giúp sức của nhiều người.

Sau khi sự việc xảy ra, Tú nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm của mọi người. T.Ư Đoàn quyết định trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, Đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đến bệnh viện khen thưởng, động viên kịp thời sinh viên có hành động dũng cảm cứu người trong hoạn nạn.

Tú chia sẻ, em rất vui và xúc động, nhất là vinh dự đón nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Từ khi trở thành sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, nam sinh đã tích cực tham gia đội sinh viên tình nguyện của Khoa Vật lý kỹ thuật như chương trình Xuân yêu thương, hoạt động của trường.

Anh cho biết, bên cạnh nỗ lực học tập sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện, mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

Khi mọi người đã an toàn, Tú mới lặng lẽ trở thành “người cần được cứu” vì ngạt khói. Nhưng có lẽ, điều khiến người ta nhớ nhất không phải là tấm huy hiệu hay bằng khen, mà là khoảnh khắc một chàng sinh viên bình thường dám bước qua nỗi sợ bản năng để chọn cứu người. Trong khói lửa dữ dội hôm ấy, không chỉ có những sinh mạng được giữ lại, mà còn thắp lên niềm tin giản dị: giữa hiểm nguy, lòng dũng cảm và sự tử tế vẫn luôn hiện diện – âm thầm nhưng đủ sức soi sáng những thời khắc đen tối nhất.