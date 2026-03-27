1.800 lượt phỏng vấn tại Job Fair 2026: Sinh viên “va chạm” sớm để không lạc đường nghề nghiệp

Không chờ đến khi cầm bằng tốt nghiệp mới bắt đầu tìm việc, ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn “va chạm” sớm với thị trường lao động để định hình con đường nghề nghiệp. Điều đó thể hiện rõ nét tại Job Fair 2026 – Career Path do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội tổ chức. Sự kiện diễn ra ngày 26/3 vừa qua, thu hút gần 50 doanh nghiệp tham gia, trong đó gần 30 doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn gần 800 sinh viên, tạo ra hơn 1.700 lượt ứng tuyển.

“Đi làm sớm” không còn là lợi thế, đó là yêu cầu thực tế

Một thực tế đang ngày càng phổ biến trên thị trường lao động là doanh nghiệp không chỉ tìm người có bằng cấp, mà tìm người đã có trải nghiệm, kỹ năng và khả năng thích nghi. Vì vậy, các ngày hội việc làm trong trường học không còn dừng ở vai trò “kết nối doanh nghiệp”, mà đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược đào tạo. Job Fair 2026 - Career Path được thiết kế theo hướng đó.

Trước ngày chính thức diễn ra, sinh viên đã được tham gia hoạt động định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn hoàn thiện CV, rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và tiếp cận thông tin thực tế từ doanh nghiệp.

Tới ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hấp dẫn, với điểm nhấn là chương trình “Đấu trường phỏng vấn”- tạo cơ hội cho các sinh viên ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng thể hiện năng lực thực chiến. Đây không phải một cuộc thi mang tính trình diễn, hoạt động này được tổ chức như một mô hình tuyển dụng thu nhỏ, nơi sinh viên phải trải qua các phần đánh giá về chuyên môn, kỹ năng nghề và khả năng phản xạ trong môi trường dịch vụ.

Với màn thể hiện năng lực ấn tượng, đông đảo bạn trẻ tham gia sự kiện không bất ngờ khi Ban Giám khảo công bố kết quả chung cuộc: cả 3 thí sinh ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng, Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tranh tài tại vòng chung kết, nhằm dành vị trí Outlet Shift Leader, Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island đều đạt nguyện vọng. Các bạn được đại diện Marriott công bố nhận làm nhân viên thử việc, trong các nhà hàng thuộc hệ thống - một cánh cửa đầy tiềm năng đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý hơn, theo ông Staris Latkas - Tổng quản lý Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island, “Marriott luôn tìm kiếm những nhân sự có các tố chất then chốt như sự nhạy bén kinh doanh, tư duy làm chủ - chịu trách nhiệm và chủ động với công việc; có trí tuệ cảm xúc để kết nối con người, cùng khả năng thích ứng với những thay đổi. Tôi đặc biệt ấn tượng với sinh viên của trường bởi ba yếu tố: Sự tự tin, linh hoạt trong xử lý tình huống thực tế; tư duy giải quyết vấn đề hiệu quả và nền tảng thực tiễn vững chắc. Các bạn cho thấy tiềm năng phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai”

Ông Staris Latkas - Tổng Quản lý Nha Trang Marriot Resort & Spa Hon Tre Island

Vượt qua thử thách, trở thành một trong ba Outlet Shift Leader, Nha Trang Marriott Resort & Spa Hon Tre Island, Nguyễn Thị Trang – sinh viên ngành Quản trị Khách sạn & Nhà hàng vui mừng: “Em cảm ơn Nhà trường và các thầy cô đã trang bị cho chúng em những kỹ năng thực tế ngay từ trên giảng đường để áp dụng trực tiếp tại sự kiện và trong công việc. Các kỳ thực tập và đào tạo đã giúp em hiểu quy mô, cách thức vận hành của các khách sạn lớn, doanh nghiệp lớn. Em thấy tự tin với nghề của mình”.

Lộ trình 1-3-5 khẳng định chất “Thực học – Thực nghiệp”

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội công bố “Chương trình đồng hành phát triển sự nghiệp cùng sinh viên”.

Nếu trước đây, nhiều trường dừng lại ở việc hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn thực tập và tốt nghiệp, thì mô hình mới này được thiết kế theo hướng đồng hành dài hạn. Lộ trình “1-3-5” đồng nghĩa sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế ngay từ kỳ học đầu tiên; sinh viên có 3 tháng thực tập tốt nghiệp là hành trình “thực chiến” tại doanh nghiệp, với rất nhiều hoạt động; và trong vòng 5 năm đầu sau tốt nghiệp, nhà trường tiếp tục tư vấn, kết nối cơ hội việc làm, nâng cao kỹ năng cho cựu sinh viên.

Nhà trường cũng thực hiện ký kết hợp tác với gần 20 doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới đồng hành trong đào tạo và tuyển dụng, bao gồm các doanh nghiệp uy tín trên thương trường, ở nhiều lĩnh vực như: Công ty Cổ phần MISA, FPT IS, Công ty cổ phần Scots English Australia, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity, Công ty Cổ phần và Sản xuất Kinh doanh Vinfast….Bà Đỗ Thị Kiều Liên – Giám đốc Văn phòng MISA Hà Nội cho rằng “đây là cách kết nối cung-cầu lao động hiệu quả bền vững, là điểm chạm trực tiếp giúp sinh viên thấu hiểu thực tế thị trường, văn hóa doanh nghiệp, từ đó chuẩn bị hành trang, kỹ năng, sẵn sàng gia nhập thị trường lao động. Về phía doanh nghiệp, mô hình này cho phép doanh nghiệp tiếp cận và đánh giá ứng viên một cách trực diện, đa chiều thay vì chỉ phụ thuộc vào những bản CV khô cứng”.

Từ câu chuyện việc làm đến bài toán nhân lực chất lượng cao

Theo Tiến sĩ Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, “trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bài toán nhân lực chất lượng cao trở thành cấp thiết. Các doanh nghiệp không chỉ cần người lao động “có thể làm”, mà cần những người sẵn sàng làm việc trong môi trường thay đổi nhanh, có tư duy công nghệ, kỹ năng thực hành và khả năng học suốt đời. Với triết lý Thực học – Thực nghiệp, FPT Polytechnic đã, đang và sẽ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của thị trường. Ở góc độ đó, những mô hình như Job Fair 2026 cho thấy một dịch chuyển đáng chú ý trong giáo dục nghề nghiệp: đào tạo không chỉ để tốt nghiệp, mà để đi làm được ngay và đi xa được sau này.

Tiến sĩ Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic