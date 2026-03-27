Lần đầu tiên Việt Nam có ngành học vào Top 50 Thế giới

Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) ngày 25/3/2026 vừa công bố Bảng Xếp hạng Thế giới theo Ngành học (QS World Rankings by Subject 2026). Đáng chú ý, ngành Du lịch của Đại học (ĐH) Duy Tân được ghi nhận xếp thứ 41 thế giới trên bảng xếp hạng này, tăng từ hạng 51-100 trong năm ngoái. Đây là lần đầu tiên một ngành học của Việt Nam được xếp ở Top 50 thế giới.

Thành tựu này đến từ nỗ lực từ nhiều năm nay của lãnh đạo, giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân ở các mảng:

- Hiện đại hoá Chương trình học,

- Huấn luyện và Nâng cấp Đội ngũ,

- Kiểm định Quốc tế,

- Kết nối và Hợp tác Quốc tế,

- …

Cơ sở vật chất hoàn chỉnh và đa dạng cho từng chuyên ngành Du lịch ngay tại trường

Được hình thành và phát triển ở thành phố Đà Nẵng, trung tâm văn hoá - du lịch của cả miền Trung cũng như của cả nước, ĐH Duy Tân, ngay từ những ngày đầu thành lập, đã xác định mũi nhọn đào tạo của Nhà trường nằm ở ngành Du lịch và Khách sạn bên cạnh một ngành nghề khác về công nghệ cao hay y tế.

Từ hơn 15 năm về trước, ở thời điểm 2010, ĐH Duy Tân đã tiến hành ký kết với ĐH Pennsylvania (Penn State) - Top 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News) và 1 trong 5 trường đào tạo Du lịch hàng đầu thế giới (theo UN Tourism) để “nhập khẩu” và triển khai các chương trình tiên tiến về:

• Du lịch Khách sạn,

• Du lịch Lữ hành, và

• Quản lý Nhà hàng.

Sinh viên ngành Du lịch học tập và thực hành tại ĐH Duy Tân

Hàng trăm lượt giảng viên ngành Du lịch của ĐH Duy Tân nhờ đó đã được huấn luyện và nâng cấp trình độ lên chuẩn đào tạo Du lịch quốc tế qua các năm. Đi xa hơn nữa, ĐH Duy Tân đã tuyển dụng nhiều giảng viên và lãnh đạo giáo dục người nước ngoài cho mảng ngành học này, mà tiêu biểu là GS.TS. Lim Sang Taek (người Hàn Quốc) làm Trưởng Khoa Du lịch từ những năm 2017 2018. Giáo sư Lim Sang Taek nguyên là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (APTA). Tiếp đó là GS.TS. Mo Chul Min - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hàn Quốc đã được mời về làm Hiệu trưởng Trường Du lịch (HTi), ĐH Duy Tân cho nhiệm kỳ 3 năm từ 2022 đến 2025.

Chính những thay đổi kể trên đã đặt nền móng cơ bản và tạo điều kiện tối ưu cho ĐH Duy Tân vươn lên đạt Kiểm định UNWTO.TedQual (nay gọi là UN Tourism TedQual) từ năm 2022 cho 2 ngành:

- Quản trị Khách sạn Quốc tế, và

- Quản trị Nhà hàng Quốc tế.

Chương trình Quản trị Khách sạn Quốc tế và Quản trị Nhà hàng Quốc tế đạt kiểm định UN Tourism TedQual

UN Tourism TedQual là chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo chương trình Du lịch có giá trị nhất thế giới của Tổ chức Du lịch Thế giới (United Nations World Tourism Organization) thuộc Liên Hợp Quốc và đến nay, ở Việt Nam chỉ có mỗi ĐH Duy Tân đạt được chuẩn kiểm định này.

Ngày nay, ĐH Duy Tân còn là đại diện của Việt Nam ở APacCHRIE (Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education - Hội đồng Châu Á-Thái Bình Dương về Giáo dục & Đào tạo về Khách sạn, Nhà hàng và Huấn luyện Nội bộ), cũng như ở một số tổ chức quốc tế khác về Du lịch và Khách sạn như PATA (Pacific Asia Travel Association - Hiệp hội Lữ hành châu Á - Thái Bình Dương), APTA (Asia Pacific Tourism Association - Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương), AMFORHT (World Association for Hospitality and Tourism Education and Training - Hiệp hội Thế giới về Đào tạo và Huấn luyện Du lịch và Khách sạn),…

ĐH Duy Tân còn có quan hệ mật thiết với hàng loạt trường hàng đầu thế giới về Du lịch như:

- ĐH Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong PolyU): xếp số 1 về Du lịch trên nhiều bảng xếp hạng thế giới,

- ĐH Bang Nevada ở Las Vegas (UNLV): xếp số 1 Hoa Kỳ về đào tạo Du lịch, Giải trí và Sự kiện,

- ĐH Du lịch MaCao: hàng đầu thế giới về Du lịch, Giải trí và Casino,

- ĐH Kyung Hee (Hàn Quốc): hàng đầu Hàn Quốc về Du lịch và Khách sạn,

- ĐH Troy (Hoa Kỳ): triển khai chương trình Du học Tại chỗ ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn lấy bằng Mỹ ngay tại ĐH Duy Tân,

- …

Bên cạnh ngành Du lịch, ĐH Duy Tân còn có nhiều xếp hạng ấn tượng trên Bảng Xếp hạng Thế giới theo Ngành học (QS World Rankings by Subject) trong năm nay 2026 ở một số ngành học mang tính trọng điểm như:

- Khoa học Máy tính & Hệ thống Thông tin: xếp hạng 144, số 1 Việt Nam,

- Kiến trúc / Môi trường Xây dựng: xếp hạng 101-150, duy nhất ở Việt Nam,

- Khoa học Môi trường: xếp hạng 146, số 1 Việt Nam,

- Điện - Điện tử: xếp hạng 251-300, số 1 Việt Nam,

- Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không & Sản xuất: xếp hạng 251-300, số 1 Việt Nam,

- Dược và Dược lý: xếp hạng 301-350, duy nhất ở Việt Nam,

- Y khoa: xếp hạng 551-600, duy nhất ở Việt Nam, chủ yếu tập trung vào Y tế Công cộng.