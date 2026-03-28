2000 học sinh sáng tạo với 'Ngày hội STEM'

TPO - Gần 2.000 học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu vừa tham gia "Ngày hội STEM" năm học 2025 - 2026 với chuỗi hoạt động trí tuệ phong phú nhằm tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy, sáng tạo.

Đây là năm thứ 10 nhà trường tổ chức "Ngày hội STEM", khẳng định định hướng tiên phong trong giáo dục STEM và nghiên cứu khoa học, tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy bậc cao, khả năng sáng tạo và kỹ năng hợp tác trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Nhắn gửi thông điệp tới học sinh về chủ đề STEM Day năm nay, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý nhấn mạnh: “AI là công cụ, có thể giúp học sinh đi nhanh hơn, nhưng siêu tư duy mới giúp các con đi xa hơn, vững vàng hơn”.

Học sinh thích thú, say mê với các hoạt động

Theo cô Thúy, học trong thời đại AI, không còn là câu chuyện “biết gì” nữa, mà là “biết như thế nào” AI là công cụ, nhưng tư duy bậc cao, sáng tạo và hợp tác mới là động cơ vĩnh cửu.

Cô Thúy cũng nhấn mạnh, học sinh hiện nay đứng trước 3 câu hỏi lớn: Học như thế nào trong thời đại AI? Tư duy như thế nào? Và Sử dụng AI như thế nào?

“Sử dụng AI, chúng ta chấp nhận sự hỗ trợ của công nghệ để vươn tới đỉnh cao, nhưng luôn đặt nó dưới nền tảng cốt lõi: Giáo dục – Công nghệ phục vụ sự phát triển của con người”, cô Thuý nói.

Cô trò Trường Nguyễn Siêu trong ngày hội STEM

Đồng quan điểm với phần gợi mở của cô Thuý, tại talkshow “Trí tuệ nhân tạo và Tương lai học tập”, ông Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, cũng chia sẻ với học sinh Nguyễn Siêu những góc nhìn thực tế về việc AI đang thay đổi việc dạy và học như thế nào. Các ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, từ công nghệ, truyền thông đến kinh doanh và sáng tạo nội dung.

Những chia sẻ gần gũi, gắn với thực tế đã giúp học sinh hình dung rõ hơn về cách AI đang tác động đến thế giới việc làm cũng như những kỹ năng cần thiết trong tương lai. Phần giao lưu hỏi đáp diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và mở rộng hiểu biết.

STEM Day năm nay tại trường diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, các thử thách tư duy, khu trưng bày sản phẩm STEM sáng tạo và phần giao lưu đầy hứng khởi.

Một dự án của học sinh

Một số hoạt động thu hút sự chú ý của nhiều học sinh có thể kể đến như: Chú hề thăng bằng; nghệ thuật từ sự chuyển thể; thử thách Mê cung điện;... hay các hoạt động thách đố như giải Sudoku; Rubik’ Phóng tên lửa; Trải nghiệm thực tế ảo…

STEM Day 2026 không chỉ là một ngày hội trải nghiệm mà còn là minh chứng cho mô hình giáo dục hiện đại, nơi học sinh được khuyến khích chủ động học tập, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên số

Dịp này, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu vinh danh 2 học sinh gồm: Lương Bảo Châu và Lương Bảo Chi lớp 11AS0 vì đã đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức diễn ra vào ngày 22/3 vừa qua.

Từ “Ngày hội STEM” và hoạt động dạy học thúc đẩy học sinh tham gia nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật, năm 2025, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu có 8 dự án của các nhóm học sinh dự thi Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR).

Được biết, năm nay các nhóm học sinh tiếp tục nghiên cứu, phát triển các đề tài, dự án để chuẩn bị cho Vòng Chung kết quốc gia năm học 2025-2026 VSAR diễn ra ngày 10/5 tới.