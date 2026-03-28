Phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp ba 10 roi theo 'giao kèo'

TPO - Sau khi xảy ra xô xát lần đầu giữa em H. và Y. học cùng lớp 3, phụ huynh và 2 em nói chuyện đi tới thống nhất nếu H. tái phạm đánh bạn sẽ bị đánh 10 roi. Khi sự việc tái diễn, phụ huynh em Y. đã đến trường đánh em H. 10 roi theo "giao kèo".

UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã Lương Thế Trân rà soát, xử lý vụ phụ huynh vào trường thực hiện 'giao kèo' đánh học sinh trước sự chứng kiến của phụ huynh và giáo viên. Theo đó, UBND xã Lương Thế Trân được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm các bên theo đúng thẩm quyền, quy định với những trường hợp vi phạm (nếu có).

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, nội dung xử lý phải bám theo Luật Trẻ em và các quy định liên quan, đảm bảo an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3.

anh.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân), trước đây, em K.V.G.H từng đánh em H.L.N.Y (cùng học lớp 3A1) đã được phụ huynh hoà giải, giáo dục. Khi đó, mẹ của Y. yêu cầu, nếu H. tiếp tục đánh Y. thì sẽ phải để cho mẹ Y đánh 10 roi. Thoả thuận này được bà ngoại H. và chính em H. chấp nhận.

Chiều 25/3, em H. và Y. tiếp tục xảy ra tranh giành chỗ chơi nên xô xát với nhau. Khi tan học, phụ huynh đến đón Y. và được nghe kể lại sự việc xô xát với H. nên liên hệ phụ huynh em H. để cùng nhau giáo dục các em.

Sau đó, phụ huynh và 2 em vào lớp học giải quyết với sự chứng kiến của giáo viên, tại đây cha Y. yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó, và H. cho cha Y. đánh 10 roi dưới sự chứng kiến của bà ngoại H. và giáo viên.

Biết chuyện, cha mẹ em H. bức xúc trước việc con mình bị phụ huynh em Y. đánh tại trường. Phía nhà trường cũng tới nhà thăm hỏi, động viên em H.

Được biết, sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu giáo viên, phụ huynh em Y. viết tường trình và cam kết không tái phạm. Trường cũng tổ chức hòa giải giữa hai gia đình và báo cáo công an xã.

#Cà Mau #phụ huynh #học sinh #xử lý #an toàn trường học #giao kèo #bạo hành

