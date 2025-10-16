Làng hoa Tây Tựu tiêu điều, thất thu vụ hoa dịp 20/10

TPO - Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) vẫn phủ màu ảm đạm. Sau đợt ngập úng kéo dài do bão số 11, phần lớn diện tích hoa hư hại nặng, nhiều hộ dân không còn hoa để bán.
Lũ rút đi để lại là các luống hoa úa tàn, héo rũ trải dài khắp cánh đồng.
“Chỉ trong một tháng mà vườn ngập hai lần, nước dâng lên nhanh, ngâm mấy ngày không rút. Đợt trước còn ít hoa để bán cầm cự, nhưng lần này thì hư nốt, coi như mất trắng. Giờ chỉ biết dọn đất, trồng lại từ đầu”, bà Chu Thị Hồng thở dài chia sẻ.
Hàng chục hecta ruộng hoa héo úa, hoang tàn.
Năm nay người nông dân phải chăm sóc cây và khôi phục vườn, thay vì thu hoạch bội thu để bán hoa trong dịp lễ 20/10 như mọi năm.