Làng hoa Tây Tựu tiêu điều, thất thu vụ hoa dịp 20/10

​ ​Đức Nguyễn ​ ​Đức Nguyễn

TPO - Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) vẫn phủ màu ảm đạm. Sau đợt ngập úng kéo dài do bão số 11, phần lớn diện tích hoa hư hại nặng, nhiều hộ dân không còn hoa để bán.

VIDEO: Làng hoa Tây Tựu mất mùa do ngập úng, không còn hoa bán dịp 20/10.
tp-tienphong-22.jpg
Làng hoa Tây Tựu (Phường Tây Tựu) – vựa hoa lớn nhất Thủ đô, hằng năm cứ đến dịp 20/10 thường nhộn nhịp với cảnh người dân thu hoạch hoa, thương lái tấp nập đến nhập hàng. Nhưng năm nay, sau trận ngập úng kéo dài do bão số 11 (Matmo), nhiều diện tích hoa bị hư hại nặng, khiến không khí tại làng trở nên vắng lặng.
tp-tienphong-10.jpg
tp-tienphong.jpg
Lũ rút đi để lại là các luống hoa úa tàn, héo rũ trải dài khắp cánh đồng.
tp-tienphong-7.jpg
Một số khu vực nước vẫn còn đọng lại sau lũ, người dân phải dùng máy bơm để hút nước ra khỏi ruộng.
tp-tienphong-14.jpg
Ông Tường (nông dân làng Tây Tựu) chỉ tay vào vạch nước còn hằn rõ trên tường, cao gần 1m – dấu vết trận ngập do hoàn lưu bão số 11 gây ra. “Nước dâng nhanh lắm, ngập hết cả vườn hoa của tôi. Cúc, hồng… đều chết sạch. Mọi năm vào dịp 20/10, 20/11 là vụ chính để bán hoa, năm nay coi như mất trắng, chẳng còn hàng mà bán”.
tp-tienphong-17.jpg
tp-tienphong-18.jpg
“Chỉ trong một tháng mà vườn ngập hai lần, nước dâng lên nhanh, ngâm mấy ngày không rút. Đợt trước còn ít hoa để bán cầm cự, nhưng lần này thì hư nốt, coi như mất trắng. Giờ chỉ biết dọn đất, trồng lại từ đầu”, bà Chu Thị Hồng thở dài chia sẻ.
tp-tienphong-23.jpg
tp-tienphong-12.jpg
tp-tienphong-4.jpg
Hàng chục hecta ruộng hoa héo úa, hoang tàn.
tp-tienphong-24.jpg
Nước rút, để lại cánh đồng đầy bùn đất và hàng chục nghìn gốc hoa loa kèn, hoa cúc...chết khô, thối rễ.
tp-tienphong-6.jpg
“Nhìn hoa chết hết mà tôi xót xa vô cùng, nhưng cũng bất lực chẳng biết làm sao. Chỉ hy vọng lần trồng lại này thời tiết thuận lợi để kịp có hoa bán dịp Tết", bà Nguyễn Thị Hà chia sẻ.
tp-tienphong-9.jpg
Tại một số vườn, chỉ còn lác đác vài bông hoa có thể thu hoạch, số lượng rất ít và không đủ để bán.
tienphong-5.jpg
tienphong-8.jpg
Năm nay người nông dân phải chăm sóc cây và khôi phục vườn, thay vì thu hoạch bội thu để bán hoa trong dịp lễ 20/10 như mọi năm.
tp-tienphong-25.jpg
Giá hoa hồng hiện tại ở làng hoa Tây Tựu dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng/bông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão và ngập úng, nhiều vườn hoa bị hư hại nặng, nguồn cung giảm mạnh, không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.
​Đức Nguyễn
