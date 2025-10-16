Làng hoa Tây Tựu tiêu điều, thất thu vụ hoa dịp 20/10

TPO - Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) vẫn phủ màu ảm đạm. Sau đợt ngập úng kéo dài do bão số 11, phần lớn diện tích hoa hư hại nặng, nhiều hộ dân không còn hoa để bán.