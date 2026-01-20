Làm mới động lực, triển khai các dự án lớn với tư duy đột phá để tăng trưởng hai con số

TPO - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng và thúc đẩy triển khai các dự án lớn với tư duy đột phá để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chiều 20/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại Đoàn về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội.



Sự đoàn kết, thống nhất là nhân tố quan trọng nhất

Trong khuôn khổ các phiên thảo luận tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có trao đổi, tổng kết những kinh nghiệm cốt lõi trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ sắp tới, phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm, an ninh, quốc phòng, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên, văn hóa là nền tảng tinh thần, an sinh xã hội phải có bước tiến đột phá. Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi Chính phủ nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung phải tập trung các giải pháp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận tại Đoàn, chiều 20/1. Ảnh: Nhật Minh.



Theo Thủ tướng, vừa qua, Đảng ban hành các nghị quyết hết sức quan trọng về thể chế, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, y tế, giáo dục, văn hóa... Thủ tướng nhấn mạnh về mục tiêu tăng trưởng hai con số, lưu ý rằng, đây là vấn đề khó, nhưng rất quan trọng để tạo tiềm lực phục vụ cho an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị là nhân tố quan trọng nhất giúp đất nước vượt qua những biến động chưa từng có. Thủ tướng nêu rõ, càng trong khó khăn, thử thách, tinh thần đoàn kết càng phải được phát huy mạnh mẽ, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Từ thực tiễn điều hành, Thủ tướng đúc kết “tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, nguồn lực phải bắt nguồn từ nhân dân”. Chính phủ đã kiên quyết thay đổi phương thức làm việc, xóa bỏ thực trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu” vốn tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ.

Về quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh về bài học kinh nghiệm “chuyển đổi trạng thái”, “xoay chuyển tình thế”.

Thủ tướng lấy ví dụ về sự thay đổi trạng thái mang tính quyết định trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Từ việc chỉ áp dụng các biện pháp mệnh lệnh hành chính, Chính phủ đã linh hoạt chuyển sang kết hợp biện pháp hành chính với biện pháp khoa học, trọng tâm là chiến dịch “ngoại giao vaccine”, tiêm phủ vaccine. “Chúng ta đã đi sau nhưng về trước, từ một nước có tỷ lệ tiêm chủng rất thấp đã vươn lên đứng thứ 5 thế giới” - Thủ tướng nhấn mạnh, đây là minh chứng cho bản lĩnh và khả năng bám sát thực tiễn để đưa ra giải pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng điểm lại những thành tựu về “chuyển đổi trạng thái”, “xoay chuyển tình thế” trong ứng phó với những tình hình đứt gãy chuỗi cung ứng trước các tác động của địa chính trị thế giới; tác động của chính sách thuế quan; quyết liệt trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ và đẩy mạnh đầu tư công nhằm dẫn dắt đầu tư tư nhân, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn. Ảnh: Nhật Minh.



Thủ tướng nhấn mạnh niềm tin của nhân dân, niềm tin của doanh nghiệp và niềm tin của bạn bè quốc tế chính là nền tảng để chúng ta thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số. Để làm được điều này, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng và thúc đẩy triển khai các dự án lớn với tư duy đột phá để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chiến lược phát triển dựa trên sức mạnh tri thức

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh tinh thần “tự lực, tự cường” là tư tưởng chủ đạo để đất nước tự vươn lên, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Phó Thủ tướng nêu rõ, trên cơ sở thành tựu 40 năm đổi mới, Đảng ta hoàn thiện hệ thống lý luận, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển.

Nhấn mạnh khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Thủ tướng cho rằng đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của toàn hệ thống chính trị.

Về báo cáo chính trị, Phó Thủ tướng cho biết kỳ Đại hội này, yêu cầu các văn kiện phải được trình bày cô đọng, khả thi, đặc biệt là phải kèm theo Chương trình hành động cụ thể. Chương trình hành động cần xác định rõ chủ thể thực hiện, nguồn lực huy động và đích đến cuối cùng để đảm bảo tính thực tiễn.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Phó Thủ tướng lưu ý việc quán triệt sâu sắc các chủ trương, xác định rõ đối tác, đối tượng dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc. Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, đại biểu Phan Anh Sơn (Đoàn Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương) đánh giá cao sự khoa học, ngắn gọn và những điểm mới mang tính đột phá của các báo cáo, nhất là các mục tiêu về y tế, khoa học công nghệ và phát triển bền vững. Đại biểu nhấn mạnh quan điểm chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp với xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phân tích về bối cảnh quốc tế, đại biểu Phan Anh Sơn cho rằng thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ lõi và không gian mạng. Do đó, việc xác định đúng đắn chiến lược phát triển dựa trên sức mạnh tri thức và tăng cường năng lực tự chủ, tự cường là hướng đi đúng đắn của Đảng.

Đại biểu cũng kiến nghị cần nâng cao vị thế, uy tín đất nước thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, bảo đảm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thảo luận về vai trò của nhân dân, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc (Đoàn Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương) khẳng định bài học "dân là gốc" xuyên suốt 40 năm đổi mới cần được cụ thể hóa hơn nữa trong khái niệm "nhân dân là chủ thể". Đại biểu cho rằng văn kiện lần này đã nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và đề ra nhiều định hướng quan trọng để khẳng định vai trò của nhân dân trong giai đoạn tới.

Về chương trình hành động, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ sự đồng tình và đề nghị cần có lộ trình thực hiện kỹ lưỡng, đặc biệt là các đề án chiến lược về đại đoàn kết dân tộc, nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai hiệu quả, thực chất.