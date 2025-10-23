Bắt tạm giam đối tượng đập phá mồ mả của người khác

TPO - Mâu thuẫn trong việc nhận thi công bia mộ, T.M.N. đã mang búa sắt đến đập phá mộ người khác.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với T.M.N (36 tuổi, tạm trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Xâm phạm mồ mả”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Đối tượng T.M.N.tại hiện trường

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 20/9, gia đình ông P.H.C., phát hiện bia mộ người thân tại Nghĩa trang giáo xứ Núi Đỏ (phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai) bị đập phá, nên trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Xuân Lập khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã khoanh vùng, xác định T.M.N. là đối tượng gây án. Ngày 6/10, T.M.N đến Công an phường Xuân Lập đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ nên trong lúc say rượu đã mang búa sắt đến đập phá mộ người thân của gia đình ông P.H.C.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.