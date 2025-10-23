Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố hai đối tượng chặn đầu chửi bới, rút chìa khóa ô tô của CSGT

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thạch và Quang điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 93C-169.74 nhiều lần truy đuổi, ép chặn, chửi bới, quay video lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Gia Lai phát tán trên mạng xã hội.

tien-phong.png
Thạch và Quang tại thời điểm gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Ngày 23/10, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 13 (Gia Lai) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng trú xã Ia Hrú, Gia Lai) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, chiều 15/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch đã được phê duyệt, thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh (cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Gia Lai) bị Thạch và Quang điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 93C-169.74 nhiều lần truy đuổi, ép chặn, chửi bới, quay video phát tán trên mạng xã hội.

Thậm chí, hai đối tượng này còn tự ý mở cửa, rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ, làm ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Ngô Mây - Quang Trung, phường An Khê, Gia Lai.

Tiền Lê
#Gia Lai #chống người thi hành công vụ #Lương Ngọc Thạch #Lê Hữu Quang #Công an tỉnh Gia Lai #bắt giữ #khởi tố #Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 13 #CSGT

Xem thêm

Cùng chuyên mục