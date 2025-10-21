Tạm giữ hình sự tài xế lao xe ô tô vào thiếu tá CSGT

TPO - Nam tài xế khai nhận, do mất bình tĩnh nên đã lao xe, hất thiếu tá Cảnh sát giao thông Nghệ An lên nắp capo ô tô.

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh cho biết, đơn vị đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Lê Thành Công

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 35 phút, ngày 20/10, Lê Thành Công điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An).

Thời điểm này, lượng xe đông, đang xảy ra ùn tắc nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã ra hiệu lệnh cho các xe di chuyển vào hướng đường khác.

Tuy nhiên nam tài xế cố tình không chấp hành và tiếp tục lái ô tô đâm thẳng vào hướng Thiếu tá Thọ.

Thiếu tá Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải dùng gậy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Công dừng xe. Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục chạy xe khoảng 20m, đến khi có người dân dùng xe máy chắn phía trước đầu xe thì mới dừng lại.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế, yêu cầu về cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Thành Công khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi trên.