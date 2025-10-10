Từ tin báo của người dân, cảnh sát vây bắt thành công kẻ mang súng ra đường

TPO - Mang theo súng để bắn chó, nam thanh niên 21 tuổi ở Khánh Hòa bị công an bắt giữ, qua đó thu thêm nhiều khẩu súng và đạn tại nhà.

Chiều 10/10, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí trái phép của Điền Hòa Tâm (SN 2003, trú thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu) để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thu giữ 2 khẩu súng và nhiều viên đạn tại nhà Tâm.

Trước đó, tối 8/10, Công an xã Phước Hậu nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe máy mang theo súng. Ngay lập tức, lực lượng công an xã tổ chức truy bắt. Chỉ sau hơn 30 phút, tổ công tác phát hiện và khống chế đối tượng tại khu vực thôn Ninh Quý 3.

Qua kiểm tra hành chính, công an xác định đối tượng là Điền Hòa Tâm. Dưới cốp xe máy của Tâm, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn nhãn hiệu FX Airguns gắn nòng dài.

Từ lời khai ban đầu, Công an xã Phước Hậu tiến hành khám xét nơi ở của Tâm, thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 2 con dao và 10 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận đã mua các khẩu súng bắn đạn chì qua mạng xã hội với mục đích săn bắn chó. Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nguồn gốc số vũ khí trên