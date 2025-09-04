Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp đối tượng cất giấu 9 khẩu súng quân dụng trong nhà

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện nơi cất giấu số lượng vũ khí “khủng” tại một xã miền núi.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tiến Trình (SN 1983), trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Trước đó, Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phát hiện, khám xét khẩn cấp và thu giữ tại nhà của Trần Tiến Trình 9 khẩu súng quân dụng. Qua xác minh, đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số súng trên qua mạng xã hội với mục đích để săn bắn thú rừng.

z6972931393193-369857b549db3a370-1756891691498.jpg
Đối tượng Trình cùng tang vật.

Tiến hành giám định, cơ quan chức năng xác định số súng trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng Trần Tiến Trình cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Duy Chiến
#vũ khí quân dụng #khẩu súng quân dụng #công an Lạng Sơn #tàng trữ vũ khí trái phép #khám xét nhà #đối tượng Trần Tiến Trình #phát hiện vũ khí #bắt giữ đối tượng #súng săn bắn thú rừng #quản lý vũ khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục