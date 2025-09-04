Bắt khẩn cấp đối tượng cất giấu 9 khẩu súng quân dụng trong nhà

TPO - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện nơi cất giấu số lượng vũ khí “khủng” tại một xã miền núi.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tiến Trình (SN 1983), trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Trước đó, Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phát hiện, khám xét khẩn cấp và thu giữ tại nhà của Trần Tiến Trình 9 khẩu súng quân dụng. Qua xác minh, đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số súng trên qua mạng xã hội với mục đích để săn bắn thú rừng.

Đối tượng Trình cùng tang vật.

Tiến hành giám định, cơ quan chức năng xác định số súng trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng Trần Tiến Trình cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.