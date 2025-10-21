Thông tin mới vụ tài xế lái ô tô tông trực diện, hất thiếu tá công an lên nắp capo

TPO - Tài xế Lê Thành Công điều khiển ô tô tông trực diện vào thiếu tá cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, hất lên nắp capô rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, một tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ đã tông trực diện vào Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, hất nạn nhân lên nắp capo.

Video: Tài xế lái ô tô tông trực diện, hất thiếu tá cảnh sát giao thông lên nắp capo

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 20/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh).

Khi phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế chuyển hướng di chuyển.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển phương tiện, tông thẳng vào Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ và hất lên nắp capo, rồi lái xe rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Chiếc xe chỉ di chuyển được khoảng 30m thì gặp ùn tắc giao thông và không thể tiếp tục đi tiếp. Lúc này, tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế tài xế và đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để lấy lời khai.

Hình ảnh cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô bị kéo lê hàng chục mét.

Tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Thành Công (45 tuổi, trú phường Trường Vinh). Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.