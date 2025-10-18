Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh sát giao thông Cần Thơ dẫn đường giúp người bệnh kịp được cấp cứu

Nhật Huy
TPO - Trên đường đi từ Vĩnh Long sang Cần Thơ cấp cứu, hai cha con người dân quê Vĩnh Long đã được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Trạm Hưng Phú (Cần Thơ) dùng xe đặc chủng dẫn đường, đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 18/10, ông Châu Lý Mỹ Quốc (ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, trên đường đưa cha ruột đến một bệnh viện tại TP. Cần Thơ cấp cứu đã được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Cần Thơ hỗ trợ, dùng xe đặc chủng dẫn đường ưu tiên.

z7129820699600-5f8144c7c2bf30f9935e38952da07fc5-6254.jpg
Xe của ông Châu Lý Mỹ Quốc chở cha tới bệnh viện cấp cứu,được xe đặc chủng của CSGT Cần Thơ hỗ trợ dẫn đường ưu tiên đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Tối 17/10, khi đang chở cha ruột từ Vĩnh Long đi bệnh viện ở Cần Thơ, cha ông Quốc bất ngờ có dấu hiệu co giật. Ngay khi vừa qua cầu Cần Thơ, ông Quốc đã dừng xe tại Trạm CSGT Hưng Phú (thuộc Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ) để nhờ giúp đỡ dẫn đường cho kịp.

“Đoạn đường từ cầu Cần Thơ đến bệnh viện có nhiều xe lưu thông và nút giao đèn đỏ, còn cha dấu hiệu trở nặng, nên tôi ghé trạm nhờ hỗ trợ. Các anh cảnh sát giao thông rất nhiệt tình, dùng xe đặc chủng dẫn đường giúp tôi đưa cha đến bệnh viện kịp thời”, ông Quốc kể.

Theo Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ, thời điểm trên, Tổ công tác Trạm Hưng Phú đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Khi nhận đề nghị của anh Quốc, Trung tá Phạm Minh Hướng cùng một chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã dùng xe đặc chủng dẫn đường cho xe anh Quốc đưa người bệnh đến bệnh viện an toàn.

Sáng nay 18/10, sức khỏe của cha ông Quốc đã ổn định. Ông gửi lời cảm ơn lực lượng CSGT vì sự hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, chiều 5/7, Tổ công tác Trạm CSGT Hưng Phú cũng hỗ trợ dẫn đường đưa một cháu bé bị bí tiểu, có nguy cơ vỡ bàng quang, đến Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ cấp cứu.

Nhật Huy
