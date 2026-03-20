Cà Mau: Đâm anh ruột tử vong chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

TPO - Phan Văn Lộc ở Cà Mau dùng dao đâm anh ruột tử vong tại chỗ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Lộc bị toà án tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Phan Văn Lộc (SN 1994, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 8/7/2025, Lộc đi làm thuê về ghé nhà hàng xóm chơi game. Khi nghe ở nhà có tiếng đập đồ nên Lộc đi về xem, thấy cửa phòng ngủ của bị cáo đã bị tháo ra bỏ gần nhà vệ sinh.

Sau đó, Lộc nghe tiếng anh ruột là P.V.P. (SN 1992) chửi “mày ngon mày xuống quậy tao coi”. Biết P. đang chửi mình nên trong lúc tức giận Lộc đã lấy cây quạt gió ném xuống đất nhưng không trúng ai.

Bị cáo lấy con dao bỏ vào túi quần rồi đi xuống nhà thì thấy ông P. đang nói chuyện điện thoại. Khi đứng cách P. khoảng 4 m, Lộc nói “mày ngon mày bước ra đây nè”.

Bị cáo Lộc tại phiên xét xử sơ thẩm.

Sau lời thách thức, P. đã cầm ghế nhựa xông đến đánh Lộc. Bị cáo dùng tay phải đỡ, tay trái cầm dao đâm về phía trước trúng vào vùng ngực làm P. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phan Văn Lộc đã đến cơ quan công an đầu thú. Trong quá trình điều tra, Lộc thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục hậu quả và đại diện cho bị hại có đơn xin bãi nại cho bị cáo.