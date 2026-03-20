Bắt nữ đại gia bất động sản Nguyễn Ngọc Tiền

TPO - Ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đầu tư bất động sản, đặc biệt tại Phú Quốc.

Nữ đại gia bất động sản Nguyễn Ngọc Tiền

Theo giới thiệu, GIS được thành lập từ năm 2014, từng định vị là đơn vị phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại “đảo ngọc”, với nhiều dự án biệt thự, nhà phố thương mại. Bà Tiền cũng tự nhận là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại thị trường này.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, nữ doanh nhân có đời tư khá kín tiếng. Bà kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020, có một con chung. Nam nghệ sĩ qua đời tháng 3/2025, sau thời gian điều trị bệnh, để lại nhiều tiếc thương trong giới nghệ thuật và công chúng.

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến hoạt động ký hợp đồng và huy động vốn tại một dự án bất động sản ở Phú Quốc.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.